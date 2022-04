Luis «El Teacher» Cárdenas.- El buen momento que atraviesa el piloto español Carlos Sainz no pasa desapercibido y en Ferrari no se lo han pensado dos veces en renovarle, luego de extender su vínculo por dos años más, por lo que se mantendrá en la casa de Maranello hasta finales del 2024 y espera junto al monegasco Charles Leclerc devolverle la alegría a sus seguidores que tienen años sufriendo bajo la sombra de Mercedes.

Sainz llegó a la escudería del Cavallino rampante en el 2021 como segundo piloto y tras un flojo comienzo terminó no solo superando las expectativas de la escudería, al culminar todas las carreras, sino que además superó en la clasificación general a Leclerc, cerrando en la quinta posición del campeonato mundial 2021.

Este año es Leclerc el que ha comenzado impresionante, siendo líder actual del campeonato de pilotos, pero con el aporte de Sainz Ferrari se coloca a la vanguardia en la lucha por el título de constructores, algo que parecía impensado en la actualidad por el dominio que ha demostrado en las tres primeras carreras del año, superando a Mercedes y Red Bull, que a priori eran los favoritos.

Tras la firma, el piloto expresó que «estoy muy feliz de haber renovado mi contrato con Ferrari. Siempre he dicho que no hay mejor equipo de Fórmula 1 para competir y después de más de un año con ellos, puedo confirmar que ponerme este mono de carreras y representar a este equipo es único e incomparable. Mi primera temporada en Maranello fue sólida y constructiva, con todo el grupo progresando juntos. El resultado de todo ese trabajo se ha visto claro en lo que va de temporada. Me siento fortalecido por esta renovada muestra de confianza en mí y ahora no veo la hora de subirme al coche, dar lo mejor de mí por Ferrari y dar a sus aficionados muchos motivos de alegría. El F1-75 está demostrando ser un favorito, lo que puede permitirme perseguir mis objetivos en la pista, comenzando con mi primera victoria en la F1».