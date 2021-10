Son muchas las consecuencias nefastas que deja a su paso la oposición al estar divididos, de acuerdo a lo que refiere el político tachirense Carlos Casanova, quien cita entre lo funesto, la consolidación del estado comunal.

Carlos Casanova ha estudiado con detalle lo que es en la práctica la implementación del estado comunal, y afirma que en esas instancias los que sean designados del Partido Socialista Unido de Venezuela -PSUV- tendrán autoridad sobre los vecinos, en lo que llaman gobierno comunal, y la milicia comunal será la fuerza primaria con carácter policial.

Al respecto señala que la oposición dividida no ofrece ni siquiera declaraciones en contra, ni acciones de protesta ante el escenario que se dibuja, por esa razón impondrán con esta ley el nuevo modelo político, el del Estado Socialista.

“Con ello se estructura la dictadura de partido único, el voto que premia o castiga a un gobernante quedara en la historia, las nuevas autoridades serán designadas y nunca electas de forma directa y secreta por la totalidad de los integrantes de esas comunidades. Dicho en otras palabras, las autoridades de las instancias de las comunas y ciudades comunales no tienen por origen el voto ni la representación político partidista, ya que el propósito de estas leyes es la construcción de la sociedad socialista y el que no lo sea, no puede ser objeto de la ley. De esta forma las instancias de Alcaldías y gobernaciones ahora en manos chavistas, no presentarán resistencia al cambio, y se hará más fácil ese proceso, hasta que finalmente queden vaciadas las anteriores instancias que le dieron vida al Estado democrático”.

El voto como instrumento de elección se perderá, según Casanova, porque no existirían más elecciones porque las circunscripciones –estado comunal- serán más pequeñas que las a actuales y no será posible la elección universal.

Cayeron en la estrategia

“La estrategia del gobierno frente a la oposición fue de disminuirlos, dividirlos y dejar a una mitad sin representación partidista legal, y a la que le dejó denominaciones por efectos de la división, les dejó pocos militantes peleándose entre ellos, y aunque son mayoría, al final minoría”.

Destaca Carlos Casanova, que la revolución no encuentra freno en ninguna acción por parte de la oposición, “el gobierno sustituyó el modelo económico, el fiscal y monetario constitucional, sin encontrar una acción articulada que frenara esa pretensión, ahora consolidada, de un nuevo modelo, que nada tiene de económico, porque la actividad económica en Venezuela es marginal”.

“Lo que le falta para declarar al Estado, como Estado Socialista, es precisamente promulgar la Ley de ciudades comunales”, agrega Carlos Casanova. Considera el político, que en este momento el país se enfrenta a lo advertido, que es el cambio del modelo político, el cual se ha ido desarrollando, pero al aprobar la ley del Estado comunal su contenido permite de manera formal traspasar las pocas competencias de Alcaldías a estas las comunales.

Explica, que el estado comunal tendrá cantidad de competencias que antes correspondía a las alcaldías, pero estas pasaran a ser cobradas por los integrantes de esas instancias comunales, “quienes vivirán una vida financiada por sus vecinos, nada distinto de lo que sucede con el gas”.

Finalmente Carlos Casanova llama a un encuentro que reorganice el espíritu democrático y supere los egos que condujeron a la mayoría democrática al destierro y a la derrota.