Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- El fin de semana fue nombrado el comando de campaña del candidato independiente Jair Emiro González. El mismo lo integran: El candidato Jair Emiro González; Director General, Francisco Cabezas; igualmente lo conforman los candidatos principales y suplentes a concejales de los circuitos. Concejales por lista. Igualmente el responsable de las organizaciones: Fuerza Ciudadana y Centrados. También el candidato a diputado Miguel Ángel Cadenas con suplente.

Contactamos al Director General Francisco Cabezas quien nos dio a conocer que para este trabajo político, se implementará una planificación de la cual cada comisión debe entregar un informe semanal, donde igualmente se estarán impartiendo instrucciones, para que todos los puntos de la pauta se cubran de manera responsable y eficazmente, ya que de esta dependerá los actos y giras que regularmente realizara nuestro candidato a la alcaldía quien lo que hará será renovar su compromiso de seguir luchando, como lo ha venido haciendo de forma permanente, pero esta vez con el compromiso de solucionar de forma directa y gestionar como así lo plantea La Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Así mismo es importante informar que todo esto surge a raíz de la falta de entendimiento en el G-4, ya que en el transcurso de semanas anteriores, estuvimos trabajando buscando un acuerdo en torno a la candidatura de Jair Emiro González. Ahora bien, esto no se logró porque los factores: Primero Justicia, AD y UNT, no estuvieron de acuerdo con la propuesta que hizo Miguel Ángel Cadenas y mi persona que en nombre de VP, propusimos que desistiéramos de las candidaturas del G-4, para apoyar al candidato independiente Jair Emiro González. Esto último no se logró a pesar que desde hace varias semanas se estuvo gestando y en privado estábamos coincidiendo con la propuesta, pero llegado el momento, los únicos que apoyamos fue VP.

Obediencia al electorado

La salida nuestra fue con el fin de unificar la candidatura externa porque era imposible llegar a un acuerdo para que uno de los 4 propuestos dentro del G-4, pudiésemos llegar a un acuerdo. Lo anterior también fue en obediencia al electorado Bocones que estaba clamando un acuerdo y no se podía esperar más.

Les recordamos que ya en el acuerdo de la candidatura externa, había empezado a tener calor con muy buena aceptación, la candidatura de Jair Emiro González, incluso, ganando varias encuestas que algunas personas empezaron a realizar. Esto es a grandes rasgos lo que ha venido pasando en el municipio Boconó. Por eso hoy día estamos trabajando por la candidatura independiente de Jair Emiro González, la cual goza de gran aceptación.

Estamos trabajando convencidos del triunfo arrollador, porque tenemos la seguridad que esta candidatura es la de un Bocones reconocido en las 12 parroquias y caseríos que conforman nuestro municipio.

Contactos para empoderar

Francisco Cabezas también informó que el domingo realizarían un recorrido por los pueblos del Sur: Tostós, Niquitao y Las Mesitas. Con estos contactos, buscamos empoderar más la candidatura, afianzada en el pueblo, que por su acertada gestión como periodista, contará con el respaldo de los boconeses que nos llevara a la victoria en Boconó el 21-N. No es un secreto que los electores reconocen en nuestro candidato una persona con múltiples condiciones para presidir un gobierno municipal, haciendo honor a su gentilicio, eficiencia y su honestidad.

dlahectorb@gmail.com