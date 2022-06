Las elecciones convocadas por los alacranes disfrazados de adecos que dirige Bernabé Gutiérrez y autorizadas por el CNE para este 11 de junio, constituyeron un rotundo fracaso, según lo dijo el Prof. Herman Quintero, Secretario de Organización del partido AD en el estado Trujillo.

En esta oportunidad los alacranes repitieron la misma conducta del intento reciente para el proceso en el que también fracasaron como fue la convocatoria a inscripciones y este sábado fue peor. No hay que olvidar – señala el dirigente adeco – que para el proceso de inscripciones solo abrieron un punto y como todo el tiempo permaneció solo y de eso damos fe, con fotos en nuestro poder; por lo que lo retiraron de una vez.

Para esta fecha la gente nuestra estuvo revisando los supuestos centros de votación, que son nuestros lugares ahora usurpados y los observaron desolados con lo cual se delata el fraude de esta convención que montaron.

Boconó y Campo Elías

Debo decir que en el caso de Boconó, 10 parroquias nos reportaron que no había nadie participando con la excepción de Guaramacal y Vega de Guaramacal desde donde no hay reporte por problemas con las comunicaciones, pero no dudamos que se repitió la ausencia de electores.

Nosotros estamos convencidos que el pueblo adeco demostró que rechaza abiertamente el asalto a la tarjeta y sus símbolos y que están alrededor de la Dirección Nacional con Henry Ramos y Carlos Prosperi y en el caso de Trujillo en la Dirección de nuestro Secretario General Carlos Andrés González con todo su equipo.

Debo señalar que en el caso de Campo Elías tenemos armado un equipo de trabajo que nos reportaron que no hubo centro de votación allí porque la gente hizo caso omiso a la fraudulenta convención.

En este momento estamos trabajando vehementemente para juramentar el nuevo equipo de Dirección en un término de 15 días.

Nos sentimos orgullosos

Para AD es histórico el compromiso que ha tenido frente a las dictaduras y frente a las personas que han pretendido dividir el partido, porque la militancia ha demostrado con quien está comprometida. En ese sentido, nosotros nos sentimos orgullosos de la respuesta dada por nuestra militancia a las pretensiones de los empleados del gobierno, que quieren cercenar la oposición y seguir al servicio de unos dólares que les paga el gobierno, por su frustrado intento de dividir la unidad que no lograran.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

