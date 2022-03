El fin de semana fuimos contactados por vecinos que se quejan por los malos servicios que prestan los organismos a quienes compete velar por el funcionamiento de estos. Agua, luz y aseo urbano se cuentan entre los más pésimos y de los cuales los suscriptores no han podido disfrutar plenamente este año. Siempre hay una excusa de quienes les compete, por lo que desde la calle Páez, denuncian que todos oyen pero nadie les escucha para mejorar los servicios.

Señalan que pasaron los carnavales y de inmediato comenzaron las fallas eléctricas tanto de día como de noche y la prueba que ya no hay hora para que baje el voltaje, es que este domingo durante el día hubo bajas eléctricas y en la noche un prolongado apagón.

Del aseo urbano nos han dicho que se está nivelando, pero pasan los días y suman semanas y la recolección de basura medianamente la mejoran, pero a decir verdad, por esta falla no nos impacientamos con tanta vehemencia, aunque hace falta recoger la basura.

Algo similar nos ocurre con las fallas en el servicio de luz, que realmente generan molestias y sobrevienen protestas, por ser un servicio muy vital, pero estas tampoco se intensifican, aunque requerimos la energía eléctrica.

Intensos al faltarle agua

En cuanto al servicio del agua, los vecinos fueron más intensos al quejarse que por sus llaves solo salga aire, como lo plantea el Prof. Alfonso Urbina, quien reside en la calle Páez, entre Ricaurte y 5 de julio. Por esta falla también presentan reclamos habitantes de las avenidas: Independencia, Miranda, Sucre y Gran Colombia (Centro de Boconó). Por quejas similares se unen los residentes de las calles: Colón, Andrés Bello, Mons. Jáuregui, Bolívar, José María Vargas, Páez, Ricaurte y Urdaneta. De La Sabanita, ni se diga, pero donde si soltaron sapos y culebras (#”&x¿&%) fue desde Santa Cecilia, subiendo La Primera y Segunda Sábana, donde nada es peor que el servicio de agua por el cual padecen y la empresa Hidroandes, cada vez que hay protestas, solo responde con pañitos de agua.

Según información proporcionada por suscriptores, no hay justificación para que falle el agua, porque Hidroandes cuenta con suficientes y bien distribuidos tanques. Primeramente existe el tanque de red media y alta, dentro de la planta de tratamiento. Le siguen los de almacenamiento: Tanque 1, 1000m3 en Padre Ferraro; tanque 2, 1000m3 La Elba; tanque 3, 500m3, Santa Isabel; tanque 4, 500m3 Mons. Jáuregui (La Estancia); Tanque 5, 2000m3, Cementerio y tanque 6, 2000m3 Ruíz Pineda; siendo que esta última obra permanece inconclusa.

Falta presión gerencial

Es notorio que cerca de Corpoelec, está la caja de 2300m3, que es la estructura reguladora en caudal, para la parte baja y en presión, para la parte alta. De esta forma, se mantienen las presiones en el sistema, al trabajar la válvula cercana a Santa Cecilia, que abre el servicio desde la E/S El Trébol, hasta El Samán, incluyendo La Sabanita en horario previsto. No obstante y según apreciación técnica, el servicio no mejora porque presuntamente se requieren inspecciones, así como eficaz mantenimiento urgente, que no han hecho, porque falta presión gerencial y por consiguiente, no hay voluntad.

Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130)

dlahectorb@gmail.com

