La Asociación Civil Centro de Animación Juvenil (CAJ) se encuentra en su mes aniversario número 45. En ese sentido el pasado sábado la institución organizó un foro presencial y virtual sobre el “Tejido Social del Estado Trujillo”, que contó con la ponencia de Diana Vegas (presidenta del Grupo Social Cesap), Antonio Perdomo (coordinador de proyecto del CAJ), y Eladio Muchacho Unda (presidente de Diario de Los Andes).

“Cortocircuitos”

El primero en tomar la palabra fue Eladio Muchacho Unda (EMU), quien aseveró que el CAJ es una expresión de audacia, constancia y formación. En su intervención indicó que los grandes problemas de Trujillo están “en otra dimensión”. “Talento tenemos, capital humano tenemos, recursos tenemos (…) nuestros problemas derivan del capital relacional, ambiental y direccional”. Añadió que el estado cuenta con suficiente capital humano para emprender al desarrollo, sin embargo, al contrastarlo con nuestro capital relacional se observan “cortocircuitos”.

“Relaciones tóxicas, eso lo apreciamos en nuestros políticos – por ejemplo – que viven en un eterno desencuentro. Por eso se hace imprescindible mejorar la calidad de nuestras conversaciones, para así mejorar nuestras relaciones y actuaciones para que los ‘coscorrones de Dios’ sean cada vez menos intensos, si de una vez por todas comenzamos a aprender la lección que hemos y estamos viviendo”.

No hay que esperar

Por su parte Antonio Perdomo recalcó que a quienes les toca asumir roles de liderazgo en la sociedad, no lo hacen. “Pareciera que algo nos falta. No tenemos que esperar a los demás para comenzar a trabajar para mejorar el país. No debemos esperar que otros nos digan qué tenemos que hacer, la responsabilidad de ejercer la ciudadanía es de todos”.

“Para mejorar juntos hay que desarrollar la destreza conversacional, sin agendas ocultas, sin insultos, sin prejuicios, sin yoísmos, sino con la única predisposición de aprender. Tenemos que asumir incluso el tema electoral, la política no es solo de los políticos, también es de los ciudadanos, hay que politizar a la ciudadanía y socializar a la política”.

La prioridad es la gente

Diana Vegas en su intervención virtual desde Caracas, recalcó que la prioridad de organizaciones como el CAJ, la prioridad es la gente. Recordó que la crisis humanitaria en Venezuela apenas fue reconocida hace pocos años. Insistió en la necesidad que la comunidad internacional haga avances para los marcos de respuesta para atender estructuralmente las emergencias humanitarias con el enfoque de la paz.

“En Venezuela la emergencia humanitaria no se deriva de una tragedia de orden natural, sino por razones políticas y económicas. Por tanto, un enfoque integral que tenga en cuenta el nexo entre lo humanitario, el desarrollo y la paz puede ser una oportunidad para abordar estas causas más profundas. De esta manera la reducción de la vulnerabilidad y el trabajo hacia la paz se convierten en componentes fundamentales para el desarrollo sostenible”.

Vegas puntualizó que el desarrollo local sostenible ha sido la apuesta de Cesap, y en ese sentido la clave radica en fortalecer el tejido social entendido como la configuración de vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y la reproducción de la vida social, como elemento fundamental para garantizar la gobernabilidad y el bienestar de los habitantes de una sociedad, porque refleja el grado de pertenencia, solidaridad y cohesión existentes en grupos e individuos.

Por: Alexander González

