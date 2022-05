El Ministerio de Agricultura y tierras organizó este fin de semana en los espacios del Círculo militar en Caracas, un evento denominado Primer Encuentro internacional de Café Especialidad Venezolano 2022, actividad donde participaron muestras recolectadas en las regiones cafetaleras que fueron analizadas por catadores expertos en cualificar las características físicas de los granos en verde pergamino, la tostadura , aromas, y la degustación de las infusiones con el propósito determinar la excelencia de la calidad de café que se cultiva en Venezuela desde hace doscientos cincuenta años, en declaraciones al portal vtv.gob.ve, el ministro del MAT anuncia que¨¨tiene como objetivo visibilizar al productor y al campesino del café que está metido en lugares remotas¨¨.

El evento contó con la presencia del ciudadano Presidente de la Republica quien informó los resultados de la cata de café, el orden de los ganadores y la entrega de los reconocimientos de los que dieron los mayores puntajes de acuerdo a las muestras presentadas al jurado examinador; Nicolás Maduro nos presentó por primera vez en forma pública, los registros estadísticos oficiales de producción de café, registros estadísticos que el gobierno nacional no informaba en ninguno de los rubros algunos de la agricultura nacional desde el año 2007, los registros numéricos presentados son los primeros de la actual gestión presidencial, los volúmenes estimados de producción nacional parten del mismo año del nombramiento del actual titular del ministerio de producción de agricultura y tierras MAT, año 2016 con un volumen de 1.573.000 quintales, en los siguientes años 2017 registran volúmenes 1.956.000 quintales; año 2018 la cantidad de 1.670.000 quintales; año 2019 la cantidad de 1.945.000 quintales; año 2020 la cantidad de 3.037.050 quintales; año 2021 la cantidad de 3.188.850 quintales y la estimación de un volumen de producción para el año 2022 de la cantidad de 3.831.498 quintales, alcanzando un promedio de 18 quintales por hectárea y una superficie cultivada en producción de 212.861 hectáreas de café.

Cifras no cuadran

Ante de analizar las cifras oficiales presentadas, permítanos informar algunos conceptos que están relacionados con las unidades de medida de la producción de café, la unidad del quintal del café es la unidad de medida del peso del sistema inglés , un quintal son 100 libras de café verde pergamino, esta unidad de medida del sistema ingles se transfiere al sistema métrico nacional que la medida de peso son kilogramos, al relacionar que una libra son 453,59 gramos, la equivalencia de un quintal de café en peso serian 45 kilogramos con 359 gramos y la otra medida es la hectárea unidad de medida de superficie que equivale a 10.000 metros cuadrados de terreno en la unidad de producción

Vamos a tratar de analizar las cifras estadísticas oficiales anunciadas por el Presidente de la Republica, tomaremos como referentes para el análisis las cifras oficiales y encontrar los promedios de producción cada uno de los años, la superficie cultivada es la misma cantidad en cada uno de los años 212.861 hectáreas, para encontrar el promedio de producción es una simple operación matemática dividir el volumen de producción entre la superficie cultivada; para el año 2016 el volumen de producción es 1.573.000 quintales y lo dividiremos entre la superficie de 212.861 hectáreas el resultado obtenido de promedio nacional anual para el año 2016 es 7,3 quintales por hectárea; año 2017 el promedio de 9,1 quintales/Has; año 2018 el promedio 7,8 quintales /Has; año 2019 el promedio de 9,1 quintales /Has; año 2020 el promedio de 14,9 quintales/Has; año 2021 de14,9 quintales/ has; y año 2022 promedio de 18 quintales/has.

Los registros oficiales sostienen un crecimiento interanual de la producción, manteniendo la misma cantidad de superficie cultivada, la gestión del actual ministro se inicia en año 2016 con un volumen de producción de 1.573.000 quintales un promedio anual de 7,3 quintales por hectárea, los volúmenes de cosechas fueron elevados en un lapso de seis años de su gestión, estimando que alcanzará en el año 2022 la cosecha de 3.831.498 quintales, un promedio anual de 18 quintales por hectárea, representando un incremento en seis años de 10,7 quintales por hectárea, en términos absolutos el crecimiento de la producción en seis años es de 2.258.498 quintales en términos relativos un crecimiento del 243%..

Los indicadores estimados presentados por el presidente Nicolás Maduro del sistema de producción de café a nivel nacional, constituyen el mayor fenómeno mundial en la historia de la producción de café, de todas las experiencias de las naciones productoras de café, hechos jamás ocurrido y vistos en país productor de café. Venezuela y sus regiones cafetaleras de acuerdo a los registros estadísticos oficiales se trasformarían en los regiones más visitadas para verificar en pleno territorio los extraordinarios avances de la gestión del Ministerio de Agricultura y Tierras, arribarían al país centenares de investigadores, Técnicos de la FAO; ministros y empresarios de las naciones cafetaleras las más avanzadas tecnológicamente y de mayor producción, rendimiento por hectárea como son Brasil, Colombia, Vietnam, Costa Rica , con el objetivo de verificar tan extraordinarios logros

Agricultores sin apoyo

El Nuevo fenómeno de la caficultura venezolana sería un referente mundial y un paradigma, las naciones amigas firmarían convenios y alianzas para compartir las innovaciones tecnológicas, las nuevas variedades de café, las nuevas técnicas en el manejo agronómico, la asistencia técnica y social de los agricultores, los planes y programas establecidos por los entes gubernamentales para atender la vialidad y a estructuras de agro soporte. ¿Cómo logró la caficultura venezolana tan extraordinario fenómeno económico y productivo en tan corto tiempo? el conocer estos héroes de la agricultura en pleno territorio; ¿Cómo llegaron a estos rendimientos los agricultores y campesinos venezolanos empobrecidos, hambrientos?, unidades de producción de tres , cinco hectáreas, conucos de café viejos, que son sostenidas con el esfuerzo de toda la familia, sin recibir créditos o financiamiento, contando solo con el esfuerzo de sus familia, los insumos y fertilizantes escasos , dolarizados con precios especulativos, donde los costos de producción superan los ingresos por ventas de las exiguas cosechas de café , en términos económicos sin rentabilidad, sin combustibles y cuando lograban obtenerlo bachaqueado un litro llegaba a tres dólares el litro, nuestro caficultores son en realidad unos verdaderos héroes.

Al analizar el sistema de producción de café tenemos que recurrir a las Ciencias Económicas, las ciencias Matemáticas y Estadísticas con estas herramientas nos permiten analizar las tendencias de las producción, sus volúmenes de cosecha, los rendimientos y la orientación de la sustentabilidad de las actividades agrícolas ;las cifras históricas de la producción de café en Venezuela es necesario acudir a los registros históricos estadísticos del anuario estadístico de MAC, desde un lapso de casi cuatro décadas ,donde se llevaron sus registros en cada uno de los años desde 1961 hasta 2001 .

La superficie cultivada para el año 1961 era 310.129 hectáreas una producción de 52.292 TM que son 1.136782 quintales con un promedio de rendimiento 3,6 quintales/has; Año 2001 superficie cultivada de 233.873 hectáreas producción 81.877 TM que son 1.779.993 quintales promedio de rendimiento de 7,6 quintales/has. Al analizar los registros estadísticos de 40 años del sistema de producción cafetalera desde el año 1961 hasta el año 2001 la tendencia es la pérdida constante de superficie cultivada en más de 76.256 hectáreas, cada año la superficie de café es menor con una perdida interanual de 2.000 hectáreas, suelos que tiene un cambio de uso que son orientados hacia otros cultivos o integran los potreros de las pequeñas unidades de producción

Desde el año 2007 no se disponen cifras oficiales de la superficie de café que se cultiva en Venezuela, la unidad de registros estadísticos del Ministerio de Agricultura y Tierras fue eliminada como soporte tecnológico, para la elaboración de los planes. En la formulación del¨¨ plan especial agrícola nacional Vuelvan Caras¨¨ bajo la responsabilidad del MAT, elaboro en el año 2005 las estimaciones del rendimiento de 6 quintales por Hectáreas y la superficie cultivada era de 193.000 hectáreas, el censo agrícola que determinó la existencia de 34.000 unidades de producción de café a nivel nacional, las proyecciones para este plan desarrollo fue de cinco años con el objeto de incrementar anualmente los rendimientos de 6 quintales del 2005 hasta el 2010 alcanzando un promedio de 17 quintales por hectáreas, la disponibilidad de los recursos se estimaron en 500 millones de dólares de inversión anual para alcanzar la metas, programas que consistían en la totalidad de la renovación de los cafetales, los créditos agrícolas, asistencia técnica, construcción de viviendas, mejoramiento de la vialidad, los resultados estadísticos de la metas objetivos de la altísima inversión económica nunca fueron publicados en la fecha establecida de su culminación en el año 2010.

Los antecedentes del sistema de producción de café en Venezuela, y las condiciones actuales del año 2022, mantiene la misma tendencia negativa de la disminución de la superficie cultivada de café. Los costos de producción para sustituir los cafetales viejos con nuevas variedades resistentes tienen una inversión de cuatro mil dólares por hectárea, para una densidad de cinco mil plantas por hectáreas, el manejo agronómico integral durante tres años hasta lograr las primeras bellotas de plantas jóvenes, el alto costo de inversión y la baja rentabilidad hace que los actuales caficultores estén imposibilitados financieramente de renovar sus cafetales, está razón de carácter económico determina que cada año se disminuye la superficie cultivada de café, los rendimientos actuales según las cifras oficiales estimadas por la FAO son de un promedio de 7 quintales por hectárea para Venezuela , son los rendimientos más bajos de las naciones suramericanas que cultivan el café.

Las unidades de producción de la caficultura nacional en un 90% son el modelo del conuco, un promedio de 5 hectáreas de superficie donde el agricultor dispone de tres hectáreas para el cultivo de café y dos hectáreas para su conuco donde siembra, cambures yuca raíces, aguacates cacao ,cítricos, caña de azúcar, piñas, carotas, maíz, potreros, el conuco le permite el sustento familiar junto con la cría de un decena de gallinas , tres marranos, dos vacas mestizas de ordeño para el suministro de leche, las condiciones sociales del agricultor de café son de la mayor pobreza , su esperanza está en obtener una buena cosecha de café y precios justos que le permitan complementar sus ingresos y necesidades, superando las mayores dificultades, las cosechas anuales de café su promedio apenas alcanza los 7 quintales por hectárea, el costo de producción a son 120 dólares y el quintal les fijan el precio en 140 dólares que son adquiridos por personeros de la comercialización, dejando una baja rentabilidad de apenas 20 dólares, la condición actual del sistema productivo de café continua en niveles de subsistencia.

El Circo para beneficiar a algunos

El Primer Encuentro Internacional de Cafés Especiales 2022 desnudo al gobierno nacional, al publicar cifras de producción falsas, registros de la producción de café nacional sin los soportes y criterios de las Ciencias Agrarias, Economía Agrícola, los registros estadísticos presentados cumplen con los criterios neoliberales de justificar la exportación de los remanentes de café, volúmenes de café que no pueden ser consumidos por la población venezolana que no dispone para comprar las necesidades del café con un salario de 27 dólares mensuales, salario o pensión que solo cubre el 10% de la canasta alimentaria que superó los 400 dólares, esta es la razón de hacer visibles la autorización por parte del gobierno nacional para que los volúmenes de producción de café sean exportados y degustados por pueblos extraños, las cifras oficiales anunciadas justifican la comercialización con fines de lucro, beneficiando a empresarios privados quienes obtienen brevemente abultadas ganancias con el trabajo de los caficultores, y por la extraordinaria calidad de los cafés especiales venezolanos que alcanzan cotizados precios internacionales, las divisas en dólares de la exportaciones llenara los bolsillos de exclusivos empresarios privados que disponen de la comercialización del café en las regiones cafetaleras y de protección de las autorizaciones de las licencias de exportación, los campesinos, conuqueros, caficultores continuarán invisibilizados en tierras emancipadas de Bolívar.

El Primer Encuentro Internacional de Cafés Especiales, entre sus invitados formo parte del jurado examinador, el experto catador internacional Tico, Esdres González, quien generosamente valoro los cafés venezolanos, palabras que tenemos que agradecer ¨¨Señores productores de Venezuela, no sabía que Ustedes tenían tan maravillosos cafés, exquisitos……encontrar …cacao, ciruela, papelón con limón, hemos encontrado notas de mandarina, naranjas, toronjas, uvas, wiskis cafés con notas a licor. Ustedes tienen mucho que hacer, les recomiendo les aconsejo seguir velando por esta calidad y este fruto tan maravilloso, como lo tienen ustedes. Gracias de parte de Costa Rica

Los atributos organolépticos de nuestro café están dados por la ubicación latitudinal del territorio de Venezuela, con un clima apropiado, la radiación de los rayos solares con gradientes térmicos, adecuados, un régimen pluviométrico estable, el más importante de nuestros recurso naturales son los campesinos, curtidos con la mayor humildad en el trabajo ,dignifican la actividad de cosechar el mejor café junto a su familia, sienten el orgullo de la calidad de sus cosechas, son tradicionalmente siembras de cafés arábicos, cultivados bajo sombras de árboles de bucare, guamos, suelos frondosos, serranías, lomas, sajones, vegas, mesetas lugares al pie de cordilleras, un invernadero natural creador de agua pura, tienen cultivos complementarios que conforman el tradicional conuco, cacao, naranjas, limones ,limas, piñas, caña de azúcar, nísperos, mangos, parchitas, constituyendo un paraíso de la mayor diversidad de especies vegetales, generando un ambiente agroecológico propicio para que la acción de los vientos y las laboriosas abejas contribuyen al intercambio en una sinfonía de aromas en plena floración de los cafetales y todo su entorno, actividad en armonía con la formación vegetal de las bellotas rojas, hasta su proceso de maduración, almendras cargados e impregnadas del ambiente donde el campesino conversa con su familia al amanecer con una tasa de café el mejor del mundo…

