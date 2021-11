La marcha de las antorchas es la mejor demostración que la gente de Boconó se empodero de las candidatura de Jair Emiro y estamos seguros que será electo como el nuevo alcalde de Boconó.

La gente no aguanta

Los actos previos a la marcha de las antorchas, y la presencia de la cantidad de personas asistentes al evento, es la mejor demostración que la gente quiere un cambio y el mismo va en este momento, extendiéndose hasta la gobernación y el Clet, pero que también se ampliará hasta la Presidencia de la República porque las comunidades no aguantan.

La situación que vive el país y que han tratado de maquillar en estos últimos días, trayendo los combustibles (Gasolina y gasoil) a lo que le han sumado gas doméstico. Se han dedicado también a ponerle pañitos calientes al resto de los problemas como es la vialidad, el agua, la electricidad, todos son unos problemas crónicos que durante años no han podido resolver y que ahora quieren embaucarnos con soluciones como las cloacas de La Primera Sabana donde se requiere un trabajo de envergadura y no lo que hasta ahora están haciendo, que destapan en un lado y se taponea en el otro. El mismo se les fue de las manos, porque realmente debe hacerse bajo un plan de trabajo bien concebido, porque así como hay dinero para otros gastos superfluos, también la comunidad requiere que se invierta en sus servicios públicos, porque los mismos no han sido adecuados al crecimiento demográfico que hemos tenido en Boconó.