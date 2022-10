El dirigente comunal Arquímedes Bastidas Azuaje miembro del C. C. Mario José Lozada de Miticún parte baja, jurisdicción de la parroquia Boconó y municipio del mismo nombre, nos plantea dos de los problemas que confrontan con los servicios púbicos en su comunidad, pero antes define lo sigui

ente: Digo el lugar exacto de mi dirección, porque a veces los vecinos pensamos que las autoridades durante un tiempo se olvidan de la existencia de algunos sectores populosos como lo representa la zona donde residimos una buena cantidad de familias humildes, pero de trabajo que integramos: Hombres y mujeres y donde también conviven nuestros familiares que igualmente está representada por: Niños, jóvenes y ancianos.

Esta vez hemos acudido a los medios de comunicación después de haber agotado la visita a los organismos oficiales y que les compete tanto la recolección de los desechos sólidos, así como el alumbrado público, este último con más tiempo que el de la basura, pero que al fin y al cabo, ambos requieren de la atención gubernamental .

Faltándonos el respeto

El caso es que los dos anteriores son algunos de los problemas que hoy por hoy estamos confrontando. Empezando porque lo del alumbrado no es nada nuevo. Y que tampoco vengan a decir que no sabían porque esto está sucediendo desde hace aproximadamente un año, por lo que reiteradamente les hemos hecho el llamado que hasta ahora no han atendido.

En cuanto al aseo urbano y digo concretamente, porque es lo que nos hacen saber desde la Dirección de Servicios Públicos de la alcaldía y quizá con la pretensión de justificar el irregular servicio, es que nunca tienen disponible el recolector de basura y además, faltándonos el respeto, nos enrostran que el centro es prioridad para ellos y por esa razón las áreas circunvecinas que en el caso nuestro en línea recta distamos unos 300 metros, se quedan para cuando se pueda, porque con ese desplante, ni aun pudiendo, de ninguna manera les vemos la voluntad para prestarnos el servicio.

Autoridades y vecinos

En cuanto al alumbrado público, hay que hacer conexión con el 1 X 10 para lo cual y como su plan de trabajo lo indica, en el mismo deben formalizar el reclamo varias personas del sector. Es el caso que en muchas oportunidades y por razones que desconozco, no obstante los problemas que estamos confrontando, tampoco la comunidad quiere asumir. En ambos casos, hago este llamado general para las autoridades y también para los vecinos, porque juntos debemos ocuparnos de los problemas que nos afectan.

Por: Héctor Rafael Briceño CNP 14.130

