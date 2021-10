Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- Los productores agrícolas de las parroquias Guaramacal y Vega de Guaramacal vieron cristalizados el arreglo del trayecto vial que se encontraba en mal estado y ponía en riesgo la vida de propios y extraños. Lo que estaba sucediendo se originaba por un trozo de tubería en mal estado, motivo por el cual contactamos al Ing. Juan Carlos Caracas, Jefe de Hidroandes Zona 2 Boconó.

En La Hoyada, sector Laguna de Los Cedros, estamos cumpliendo un compromiso contraído con la comunidad y cumpliendo instrucciones del Sistema Hidráulico Trujillano (SHT), motivo por el cual suspendimos el servicio de agua desde las 11:00 am hasta el final de la tarde. El tramo de la tubería donde se presentaba la fuga de agua, está ubicado en el sector La Hoyada, lugar muy frecuentado por propios y extraños que utilizan el trayecto, unos para bajar sus productos agrícolas y otros por lo emblemático de La Laguna de Los Cedros que durante todo el año es frecuentado por turistas que nos visitan con regularidad.

En este sentido – agregó el funcionario de Hidroandes – al aprovechar de reemplazar parte de la tubería, también corregimos algunas fallas de borde y mejoras de vialidad.

Estuvieron gestionando

Así mismo conversamos con el Abog. Lorenzo de Jesús Hidalgo Valladares, un gran luchador por su comunidad y que de manera conjunta estuvieron gestionando estos trabajos que según nos manifiesta, se trata del cambio de un trozo de tubería del antiguo acueducto de La Segovia Vieja que aporta el 53% del agua a la planta de tratamiento de Boconó ubicada en Bisnaca y que está bajo la administración de Hidroandes Zona 2 Boconó. Esta tubería de 8 pulgadas presentaba averías o fracturas, que evitaban el eficaz funcionamiento para la conducción del agua y que hoy gracias a Dios, será sustituido un tramo de tubería de 50 metros lineales. De esta forma también hemos logrado la reubicación de la tubería como lo habíamos solicitado desde la comunidad Laguna de Los Cedros por intermedio de un trabajo que me correspondió gestionar y de lo cual me siento orgulloso – Señala el informante – porque en todo momento la comunidad me estuvo acompañando, porque consideran que es un problema de todos y como tal, debe ser resuelto.

Además señaló el dirigente comunal, que es importante resaltar que el mal estado de la tubería no permitía el arreglo de la carretera, puesto que atravesaba la falla de borde y ahora hemos logrado el mejoramiento de la vialidad con unos trabajos de nivelación que vienen a garantizar no solo una vía accesible para La Laguna de Los Cedros, sino que brinda la seguridad y confiabilidad que merecen los turistas, además de los productores agrícolas de las parroquias Guaramacal y Vega de Guaramacal,

Debo resaltar que para la ejecución de nuestra obra, me siento honrado de haberla coordinado y fue ejecutada con el respaldo de la alcaldesa Lcda. Yanny Terán y los miembros de la Cámara Municipal, con la autorización de Hidroandes y el SHT, quienes asumieron la supervisión de la obra a través del Ing. Juan Carlos Caracas.

Una obra mancomunada

También le extendemos los agradecimientos a las instituciones públicas y empresas privadas como Restaurant Laguna de Los Cedros C.A. porque nos apoyaron para la logística en la ejecución de la obra. Especial agradecimiento para los vecinos de La Hoyada – Laguna de Los Cedros, por la colaboración que nos estuvieron dando y especialmente al técnico Gustavo Valladares, quien como soldador asumió la mano de obra por lo que reconocemos que así como nos lo propusimos, hemos logrado una obra mancomunada entre la comunidad y las instituciones públicas.

dlahectorb@gmail.com