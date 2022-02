Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130).- El problema del agua en la parte alta de Boconó sigue siendo una misión imposible para los suscriptores de Hidroandes. Así lo explica el luchador social Eleazar Juárez, vocero del C. C. El Tendalito y delegado de los derechos humanos en el municipio Boconó.

Este problema es general, pero está concentrado en las familias que residimos en las parroquias El Carmen y Boconó por lo pésimo del servicio de agua potable. Hemos estado clamando una solución y las comunidades sostuvimos reuniones con Hidroandes, que hasta la planta de tratamiento fuimos a dar, pero debo decir que en vez de salir favorecidos con el servicio de agua, cada día seguimos desmejorados.

Hasta el alcalde, el gobernador y demás entes del gobierno, los hemos llamado, porque no es posible que sigamos así. ¿Hasta cuando piensan dejar que los suscriptores sigamos padeciendo por el mal servicio de agua? En Boconó estamos rodeados de agua y eso nos podría garantizar que tengamos agua permanente las 24 horas. Hasta este momento seguimos sin entender cuál es el verdadero motivo para que en Boconó no nos puedan solventar el problema del agua.

Nos tomaron el pelo

Dimos como solución buscar una manguera de alta presión y 6 pulgadas, para meterle agua a la caja por gravedad, porque está fácil para hacerlo desde la Laguna de Los Cedros y hasta los momentos solo nos tomaron el pelo porque a pesar que tomaron nota del planteamiento, hasta ahora no han solucionado nada. Todo se va en explicaciones, pero no vemos que hagan las diligencias y por consiguiente, no nos aportan soluciones.

Nosotros hicimos varios aportes de ideas, conscientes que quien presenta el problema, aporta las posibles soluciones, pero al final seguimos sin agua.

Esto va de mal en peor, porque incluso en un alarde de autoridad, pretendieron hacernos creer que el problema era el personal técnico y administrativo procediendo a la intervención de la empresa Hidroandes zona Boconó. Nosotros estamos claros en El Tendalito y La Comuna Fabricio Ojeda, porque el servicio de agua es un problema muy grave en estos sectores. Hace varios días nos llegó el agua durante dos horas, pero la falta de presión no permite que el agua suba a los tanques de las casas, mucho menos para los edificios de La Comuna.

Vigilancia para sancionar

Otro caso notorio por parte de Hidroandes, es la falta de vigilancia para sancionar a quienes estén lavando: Paredes, calles y carros, porque al abrir las llaves para esos oficios, le restan presión al agua y sucede lo que venimos denunciado.

Hidroandes debe valerse de los cuerpos de seguridad a través de las brigadas de inteligencia para que detecten estas anormalidades y no hacerse los de la vista gorda, permitiendo que se sigan cometiendo estas irregularidades.

Nada de lo que nos sucede, es nuevo, porque el pésimo servicio de agua lo hemos padecido desde hace años y no vemos que esto mejore.