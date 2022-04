Nuevos aguaceros precipitados el martes en la tarde, en la llamada zona alta del municipio Rafael Rangel, provoco también nuevas crecidas de quebradas y riachuelos que castigaron de manera implacable la carretera que conduce de la capital de este municipio hacia las poblaciones del eje panamericano, lo cuales con las vaguadas sucedidas han creado también nuevos obstáculos, al producir enormes fallas de borde donde es imposible transitar seguro.

El Gobernador visitó la zona accidentada

En la mañana del martes 26 estuvo en el lugar donde se ha sucedido los diversos accidentes de la vía causados por las lluvias caídas en la zona, el gobernador Gerardo Márquez, acompañado por la Alcaldesa Sonia Silva y funcionarios de ambos despachos que tienen que ver con carreteras y vías de comunicación terrestres, tomando nota de los daños causados y prometiendo la reparación; trabajos acometidos y por iniciarse a la brevedad posible, no dejándose de señalar que los daños aumentaron en la tarde del martes, generados por los aguaceros que dejaron de nuevo incomunicada ramos importante de la vía.

Las cuadrillas que estuvieron trabajando en la mañana, habían removido escombros y maleza que se había ido a la calzada de la vía, sin embargo esto no impidió la tranca de la carretera propiciada por las crecidas aguas que se precipitaron por la calzada de la vía, donde tan solo se vio circulando a motorizados a su propio riesgo, porque los vehículos dejaron de circular, al conocerse de un accidente de un carro atascado en las piedras y lodo que se acumularon, cuyos ocupantes corrieron grave peligro.

Alerta no escuchado

En repetidas oportunidades dimos el alerta por este medio de comunicación sobre el peligro de la vía, el cual se acentúa en épocas de lluvias, como en efecto ha sucedido; alerta no escuchada por los señores que tienen la responsabilidad de mantener las vías de comunicación en buen estado, a las cuales no se les dio más nunca mantenimiento, tomando como ejemplo la carretera Betijoque al eje panamericano, con drenajes y cuneta tapadas donde las aguas pluviales no pueden desplazarse y causan los daños vistos.

Los daños de las lluvias quebradas y riachuelos crecidos, ha afectado, no solo las vías sino sembradíos del eje panamericano, causando también incomunicación de un sector a otro, como sucede con los productores de Horcón Sur en el Kilometro 23 con los productores de Horcón Norte, parroquia El Paraíso.

Atención permanente de las vías

Ojala y que el Gobernador implemente un plan especial de atención a la vialidad del estado Trujillo, y no atención esporádica de las mismas, lo cual generalmente se presta cuando se suceden las emergencia, como esta, creada por los aguaceros precipitados que ha dejado incomunicado a Rafael Rangel o zona alta con el eje panamericano. Esperándose que hoy miércoles 27, sea restituido el paso de nuevo.

________________________________________

Por: Eduardo Viloria