Madrid, 11 mar (EFE).- El francés Karim Benzema fue el gran protagonista de la remontada frente al París Saint-Germain en la Liga de Campeones, en un momento cumbre de la que, reconoce, “puede ser» su “mejor temporada” con la camiseta del Real Madrid, con la que suma 309 tantos, uno más que Alfredo di Stéfano.

“No sé si es mi mejor partido porque recuerdo también la final de la ‘Champions’ contra el Liverpool. Si lo es, es por los goles, porque son tres en un partido muy importante. Es una remontada, perdíamos 0-2 en la eliminatoria. Fue un partido muy grande, pero también de todos los jugadores. Puede ser mi mejor temporada porque cada año quiero hacer más que el anterior y estoy en un buen camino ahora”, dijo en Real Madrid TV.

“Estoy feliz y orgulloso. Pero es por todo el equipo, es el esfuerzo de todos. El equipo, la gente que estaba en el campo, la gente que no entró en el campo y que ayuda a los compañeros también. También los entrenadores, la afición fuera. Con todo eso, fue una noche mágica para todos”, añadió.

Benzema analizó el hecho de situarse en la tercera posición en la lista de máximos goleadores históricos del club: “Es un sueño porque (Di Stéfano) es una leyenda del Madrid. Recuerdo mi primer día aquí que estaba él con el presidente y me dio un abrazo. Es una leyenda. Estar en su sitio me pone muy orgulloso, muy feliz y me da más fuerza para ir más arriba. Me dio el consejo de disfrutar de este gran club”, recordó.

“Son cifras muy importantes. Yo firmé por este club, lo primero para ganar títulos. No pensaba meter goles como lo estoy haciendo ahora mismo, pero siempre quise estar un día dentro de la cabeza de la gente, de los madridistas, y creo que estoy en un buen camino”, añadió.

“Cuando llegué era muy joven y no sabía lo que significaba el Madrid, el mejor club del mundo. Venía de Lyon y era un joven muy contento. Pero siempre en mi cabeza estaba la idea de querer triunfar un día aquí. Poco a poco, y ahora que entiendo perfectamente qué es el Madrid, voy en la buena dirección. Me siento en casa. Me gusta mucho Madrid, la gente y el país. La gente está bien conmigo y disfruto cada día aquí, en los entrenamientos y en los partidos”, comentó.

El siguiente reto del Real Madrid es el próximo lunes en el estadio del Mallorca, en la LaLiga Santander, en la que tiene ocho puntos de ventaja en el liderato respecto al Sevilla.

“Es la Liga, queremos puntos, tenemos ventaja, pero tenemos que seguir así. Tenemos mucha confianza después del partido del PSG, pero ahora es la Liga, es otra cosa y otro rival y hay que ir a por ello”, señaló.

.