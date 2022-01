José Rojas/DLA.- Para el dirigente comunitario Pablo Mujica el mensaje del pueblo y del liderazgo barines ha sido claro a pesar de la dificultades, como fue la utilización de todo el aparato logístico y humano del partido de gobierno, con su carga de hostigamiento, censura a medios y el derroche populista, el pueblo barines no se doblego, la perseverancia, el espíritu de lucha y la determinación de no dejarse amilanar, no caer en el derrotismo, permitieron derrotar la monstruo autoritario en una de sus significativas plazas.

Dijo Mujica. Este mensaje debe ser asumido por toda Venezuela, cuando tenemos por delante de conformidad al artículo 72 de CRBV, la oportunidad de activar el referéndum revocatorio a Nicolás Maduro, el primer derrotado en la contienda electoral del pasado domingo 9 de enero en la capital Marquesa de los Llanos Venezolanos. “Si los barineses se hubiesen desanimado ante la confiscación de su voluntad expresada el 21 de noviembre, proceso eleccionario anulado por la burda sentencia del TSJ, la dictadura se sale con la suya”.

Reflexiona Mujica al señalar, que Barinas políticamente nos demuestra que en unidad, con determinación, coraje cívico y voluntad política se puede derrotar el régimen. El mito de la invencibilidad del Chavismo-Madurismo no es tal. ”Se puede derrotar electoralmente, dejando de lado los proyectos personales, intereses grupales, y enfocados en el rescate y restablecimiento de la Democracia”

A su juicio, el referéndum nos ofrece la oportunidad para unificar a todos los luchadores por la libertad y la democracia. La lucha que se plantea a raíz de la lección de Barinas tiene sus dimensiones entre ellas tomar la determinación de no dar tregua al régimen, combatirlo en el terreno, político, jurídico y electoral, mantener la atención ciudadana en la destrucción generalizada de la Nación, forzar al gobierno con la movilización cívica y la presión internacional a respetar la Constitución. “Barinas es hoy el modelo que nos convoca a relanzar la lucha democrática y no rendirnos ante el abuso del poder y la corrupción”