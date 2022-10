Nadie imaginaba que el equipo de Xavi patinara ante dos grandes rivales del grupo C, el Bayern Múnich y el Inter de Milán

Los seguidores del Barcelona FC, tendrán que esperar otra temporada para ver a los culé, en fase de Liga de Campeones. El conjunto que dirige el legendario Xavi Hernández quedó al margen de la lucha por la orejona por segundo año consecutivo, y jugará la Liga Europa, algo que no sucedía desde hace 24 años, cuando la segunda competición europea se denominaba Copa de la UEFA.

La última vez que sucedió este hecho fue en las temporadas 1986-1987 y 1987-1988. En la primera, con Terry Venables de entrenador, el Barcelona quedó eliminado ante el Dundee United en los cuartos de final y, en la segunda, con Luis Aragonés, el verdugo fue el Bayer Leverkusen en la cuarta ronda. El equipo azulgrana nunca ha ganado esta competición en las 10 veces que la ha disputado.

Como un mazazo cayó la eliminación, y de nada sirvió la gran inversión que realizó la junta directiva que la preside Joan Laporta, con fichajes imponentes como los de Robert Lewandowski, Jules Koundé y Raphael Días ‘Raphinha’.

Nadie imaginaba que el equipo de Xavi patinara ante dos grandes rivales del grupo C, el Bayern Múnich y el Inter de Milán. Ante los alemanes perdió por 2-0 como visitante y por 0-3 como local este miércoles, y ante los italianos cayó por 1-0 y logró un estéril 3-3 en el Camp Nou.

Tras la eliminación y la última derrota ante el Bayern, Xavi dijo que ahora el Barça debe centrarse en los cuatro títulos que le quedan: la Liga Europa, la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

En este sentido, ya se empiezan a intuir cuáles serán los posibles rivales del cuadro catalán en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, que celebrará el sorteo el 7 de noviembre.

Para alivio de los seguidores del Barca, no le pueden tocar los equipos españoles ni los procedentes de la ‘Champions’. Así, tan solo se puede cruzar con los segundos clasificados en la liguilla de la Liga Europa.

Atlético de Madrid por el mismo camino

El Atlético de Madrid también fue eliminado de la Champions tras su empate con el Bayer Leverkusen (2-2) en el Metropolitano. El empate de los colchoneros sumado a la victoria del Porto contra un Brujas (0-4) ya clasificado a la siguiente fase confirmó la eliminación del Atlético en el grupo B. El Porto también se garantiza el pase a los octavos de final.

La frustración del “Cholo”

«No tengo ninguna duda de que la Champions me cuesta. Me ha costado, con las dos finales que perdimos, una en los penaltis y otra en la prórroga. Más cerca de ganar una final de Champions que los penales creo que no se está», respondía el técnico argentino luego de la eliminación de los colchoneros.

Simeone hizo referencia a las derrotas contra el Real Madrid en Lisboa en 2014, cuando ya rozaba el título, antes de la debacle física de la prórroga, y en Milan en 2014, cuando cayó en la tanda de los once metros por una mínima diferencia, por un único penalti. Aquellas dos finales han marcado la historia del Atlético, de Simeone y de la afición, en esa obsesión permanente por alcanzar el título aún imposible en sus más de 119 años de existencia.