Mayra Linares. El fin de semana en el estado Trujillo estuvo de visita el cardenal Baltazar Porras, quien asistió a la toma de posesión del nuevo obispo de la Diócesis de Trujillo, José Trinidad Fernández.

Logramos conversar con su eminentísimo y conocer la postura de la iglesia católica ante el escenario de elecciones prevista para el próximo mes de noviembre.

“Ciudadanos y dirigentes deben colocar por delante el bien de las personas, porque si no, nuestra postura no tiene ningún sentido, no se trata de adquirir cuotas de poder, sino del deseo de servir a la gente, atender a sus necesidades y eso solo se logra en la unidad de unos y otros porque no pueden ser simplemente los deseos o las apetencias de un grupo o una parcialidad para el bien de todos”.