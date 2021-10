….Muere otro gran preso de «la revolución» ! (…bajo responsabilidad de sus carceleros…y que no le vengan ahora a meramente «echar la culpa» al de moda sirve-para-todo» comodín del covid!).

Se trata del gran «icono de la revolución» (uno de los del muy selecto «grupo del Saman de Guere»), ex «gran hermano del alma y compadre», y ex líder de las Fuerzas Armadas: el General Raúl Isaías Baduel (RB) !….A quien sus ex compañeros de armas y camaradas de muy bajo escrúpulo moral y gran oportunista prisa, le darían la espalda !….A partir de Chávez haberlo declarado «en desgracia» por las firmes objeciones de Baduel a «la desbocada afiebrada revolución» a fines del 2007 !…(…guardando las distancias, a Jesús también le dieron muchos la espalda, en masa, luego de la condena oficialista a su crucifixión!)…

…Ni siquiera su intento de «jugar a la democracia» luego, como gallardo disidente público, le valió «inmunidad» de sus impenitentes perseguidores silenciadores carceleros !

Quienes a la larga, por lo visto, se salieron con la suya ! -a lo Franklin Brito !…Aunque quizás no pensaron que en la forma tan penosa y embarazosa ocurrida -la cual no era la que más idealmente les convenía !…

Otra gran desgracia y vergüenza nacional e internacional, pues ! Para todos los que lo mantuvieron incesantemente «maniatado» en las condiciones más viles, por tanto tiempo, hasta que su vapuleada humanidad ya no aguantó más !

La huella que RB dejó fue multifacética ! Fue no solo un hábil operador en su propio oficio (aunque algunos de la impenitente «oposición partidista» nunca le perdonaron su procedencia); sino también un culto ideólogo en pos de «reales nuevos revolucionarios cambios» ! -vía la persuasión de altura, más que la imposición.

En tal sentido, recordamos de nuestra parte, en especial, como se resteó, allá por el 2008, con la propuesta de que «el país tenía que ir urgentemente, como una «Política de Estado», a «una Venezuela post-petrolera» ! -y post facilista depredadora rentista !» Como «única fórmula segura para librarse de «las recurrentes cadenas del autoritarismo oscurantista político que nos oprimía» !… Seguramente siguiendo los consejos de su muy buen amigo el también finado «disidente», internacionalmente reputado y Pérez alfonsista, Francisco Mieres ! … Y en una crítica, por tanto, a tirios y troyanos !…En adelanto al gran clamor mundial de Hoy, para que la humanidad abandone urgentemente los combustibles fósiles y la gran depredación ambiental, si es que quiere salvar la vida en el Planeta ! (…en lo cual apeló hasta a una singular combinación personal de «valores de no violencia éticos, taoístas y budistas con cristianos -a los cuales él terminó rindiendo un devoto personal culto -aunque no necesariamente haya sido su ideario más acabado o coherente ! )….De su cultura, profundidad y gran visión hizo gala en su gran libro: «Mi propuesta para la Salvación de Venezuela» -que comentamos en nuestro amplio artículo «El Código Baduel» -publicado en analítica.com en junio del 2008 !

…..Bandera de una Venezuela y mundo post petroleros que nosotros también habíamos impulsado años antes…Con congéneres paladines como Mieres y otros de «la crema y nata de la inteligencia mundial en materia de energía y ambiente»

…que convocamos en Caracas como especie de oficial «foro asesor» altruista de la gran II Cumbre de la OPEP en el año 2000 !…Como apuesta a un «verdadero cambio revolucionario» muy necesitado y relevante !!….E incluso con el gran «personal espaldarazo» de un entonces muy audaz soñador Chávez…Quien luego se volvería conformista «presa y ductor» de «un más de lo mismo» a la «n» potencia» ! del mismo «modelo de la petroadicción y del vano petro-poder»….Para infortunio de una dorada oportunidad entonces de audaz responsable cambio, la cual fue desaprovechada !… y de un problematizado mundo que tuvo que esperar todavía 20 años más….para una nueva oportunidad en grande como la de Hoy !! …Esta vez impuesta por la actual mucho peor actual postración, como un imperativo de cambio a juro !! (aunque aún resta por ver hasta que grado «los dinosaurios del viejo orden» lo seguirán suicidamente resistiendo o saboteando -para que no se dé a tiempo!).

Paz, pues, en forma sentida, a los restos de tan singular figura !…Y que su infausta desafortunada desaparición física no quede sin redención y reivindicación ! …Como el mejor homenaje a su memoria !