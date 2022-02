Desde este lunes, fueron suspendidas las actividades académicas presenciales en la escuela Jáuregui de La Grita, por registrarse un caso positivo de COVID-19 en la plantilla de docentes que prestan su servicio a la institución.

No será hasta el próximo lunes 14 de febrero, cuando se estabilice nuevamente la planificación estudiantil de manera presencial, según un comunicado enviado vía web a más de 400 alumnos que retomarán las actividades a distancia, el cuál informaba lo siguiente: “Debido a que parte del personal de primaria se encuentra enfermo y con prueba positiva de Covid, la dirección tomó la decisión de suspender temporalmente las clases presenciales”.

Se conoció a través de algunos portales de información ubicados en el municipio Jáuregui que al menos un docente de los 50 que prestan su servicio estaría presentando sintomatología COVID-19.

Por su parte la autoridad de salud en el estado, Amelia Fressel, calificó este tipo de acciones como «alarmistas». «Hay personas que se toman atribuciones que no le corresponden y que quieren crear el caos donde no lo hay, nosotros hemos sido un estado donde hemos manejado la pandemia de la mejor manera, hemos sido modelo en muchas partes del país y del exterior, y esa persona que creó esa crisis allí, muy responsablemente debe dar una explicación porque no por una persona se tienen que suspender las actividades, porque hay que ver en qué fase de contagio está y si los demás están sintomáticos, es decir, no es la forma de hacerlo, es de muy mal gusto que personas se tomen atribuciones que no le corresponden».

Se espera que autoridades sanitarias y educativas puedan discutir en los próximos días cuáles serán los procedimientos a seguir en cuanto a los casos registrados en el interior de las instituciones educativas, afectando la formación del alumno.

Sobre la aplicación de la tercera dosis o dosis de refuerzo COVID-19, la autoridad única de salud explicó que según la estadística en el estado Táchira se ha registrado solo un 7% de inmunidad total, por lo que ejecutarán en los próximos días una planificación estratégica que permita a la colectividad recibir esta tercera dosis.

«Estamos trabajando en estrategias que nos lleven a que la colectividad tachirense asimile la realidad de lo que es la administración de esta tercera dosis de refuerzo, seguramente para la semana entrante cuando nos hayamos reunido el equipo de salud y prevención con el Gobernador del estado Táchira y el Jefe de la ZODI tengamos una estrategia para que las personas puedan entender que es un deber vacunarse con la dosis de refuerzo», afirmó.

Así mismo, desmintió que se esté solicitando el carnet de vacunación para movilizarse en el interior del estado o país, según algunos comentarios que se han dado a conocer a través de las redes sociales. «Hay muchos comentarios que no dejan de ser eso, en el momento en que el Ministro, que es el ente rector de salud en Venezuela a través de la Comisión Presidencial ejecute algo, se cumpliría esa línea, pero hasta ahora no deja de ser un comentario».