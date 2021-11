El proceso electoral de este 21 de noviembre ha transcurrido con poca afluencia de electores en la ciudad de San Cristóbal, pero con diversas denuncias por parte de quienes se encuentran ejerciendo su derecho al voto, así como de voceros de algunos partidos políticos.

Centros electorales visitados por Diario de Los Andes como la escuela Mariscal Sucre, la escuela Virgilio Pinzón, el Ciclo Básico Táchira, el Liceo Vicente Dávila, la Escuela J. A. Román Valecillos y el Grupo Escolar Alianza, abrieron sus mesas de votación cerca o pasadas las 7 de la mañana, cuando históricamente los procesos deben iniciar a las 6 de la mañana. La razón principal fue la falta de miembros y testigos de mesa, pero a esto se le unió el daño de máquinas en algunas mesas y la negativa a sustituirlas después del tiempo reglamentario.

En la Escuela Básica Virgilio Pinzón la mesa número 5 fue instalada cerca de las 11 de la mañana por la ausencia de los miembros de mesa. Electores en cola denunciaron que ni siquiera habían publicado el listado de electores para chequearse.

El representante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Leonardo Manrique, quien ejercía su derecho al voto en la mesa 5 de este centro electoral, indicó que un proceso que debería ser rápido se hizo lento porque quienes fueron seleccionados por el CNE violaron la ley, a pesar de ser obligatorio.

“En varios centros de mesa hay ausencia de estos miembros, lo cual causa un retraso bastante grave, y la gente está pidiendo votar. Aquí abrieron a las 7:45 de la mañana las mesas 1, 2, 3 y 4. Hemos visto afluencia de personas, pero en donde se registran estos problemas se complica la situación de los ciudadanos”, expresó.

En el Ciclo Básico Táchira, su coordinador, Juan Carlos Contreras, manifestó que aunque los operadores de máquinas llegaron a las 5 de la mañana, las mesas fueron instaladas cerca de las 7 porque no llegaron todos los miembros ni testigos de mesa. Allí no se presentaron problemas con máquinas, ni tanta tardanza, pero aproximadamente a las 10 de la mañana dos personas que habían realizado cambio en el Registro Electoral Permanente (REP) de su centro electoral, llegaron allí y se encontraron con que no había sido efectivo. Al comparar con las elecciones de diciembre de 2020, indicó que se han presentado más electores, y acotó que la votación también es sencilla.

Máquinas dañadas y denuncias de voto

En el Liceo Vicente Dávila de la ciudad de San Cristóbal la máquina de la mesa 4 estuvo dañada hasta las 10 de la mañana, y aunque los electores habían solicitado la sustitución de la misma o la aplicación del voto manual no había sido posible.

Allí, un elector que prefirió omitir su nombre, denunció al Diario de Los Andes que al votar no salió seleccionada la persona a la que había seleccionado. “Cuando fui a emitir mi voto, seleccioné a la persona y cuando revisé la boleta no era el que yo emití. Creo que es grave que usted vote por una persona y aparezcan otros en la lista”, acotó.

Denunció que una persona se ofreció a asistirle el voto, pero él se negó porque sabe leer. “Soy abogado, se leer, y le dije que no, es un derecho que yo tengo a emitir el voto correctamente”, dijo.

Negativa a testigos

El coordinador de Alianza Lápiz en el estado Táchira, Jesús Salcedo, denunció que testigos del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no pudieron ingresar a los centros electorales por la negativa de integrantes del CNE.

“No todos tuvieron la preparación completa y alegan que no pueden ingresar los testigos, porque ellos dicen quién es el testigo de oposición que puede ingresar. Es un testigo por mesa de cada plataforma de cada candidato, eso no es que si es de un lado u otro. La Escuela Alicia Chacón en el barrio Bolívar y en la parroquia La Concordia el Colegio Monseñor San Miguel, donde han tomado atribuciones que no les corresponde”, dijo.