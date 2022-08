José Rojas CNP 25.946

Ante el aumento del pasaje urbano anunciado por el sindicato del transporte, en la mañana de este lunes 29 de agosto se dio una reunión con la comisión de servicios públicos del municipio Valera que preside el concejal Mauro Viloria.

Estuvo acompañado de los ediles Manuel González, Rafael Torrealba presidente de la cámara municipal, Germán Lares, Leonardo Peña, Iraly Guerrero, sindico municipal Orangel Ruiz y los presidente de las líneas, encabezados por Luis Pérez secretario general del Sindicato Bolivariano del Transporte Publico.

Pérez indico que el ajuste del dólar se ha convertido en un dolor de cabeza para el sector prestatario del transporte público, al igual que para la inmensa mayoría de la población valerana. Lo que nos impide trabajar con un pasaje al precio actual, aunado a ello el transporte publico es uno de los mas afectados por el problema de la gasolina, solo surten a 44 vehículos día de por medio, con 80 litros que no alcanzan para cubrir la totalidad de la jornada diaria. Igualmente es preocupante la tardanza nacional en fijar el precio del pasaje, lo que nos ha obligado a realizar este aumento de 4,00 bolívares. Por ahora no esta planteado el paro de trasporte.

Posición municipal

El presidente de la Comisión de Servicios Públicos, edil Mauro Araujo precisó que el aumento no puede ser del 100%, es urgente llegar a un acuerdo sobre este aumento que de manera unilateral han hecho los sindicalistas del transporte, que golpea directamente el ya menguado bolsillo del pueblo. No negamos la necesidad de un aumento pero este tiene que ser consensuado, no de manera impositiva, nuestra propuesta desde la comisión de servicios públicos oscila entre los 2,50 a 3,00 bolívares.

Concejal Germán Lares expresó que la idea de este encuentro es la búsqueda de un consenso, no se puede actuar como “Juan Charrasqueado” ni estar por encima de la Ley ni las ordenanzas del municipio, proponiendo una mesa de trabajo con los presidentes de las líneas, poder legislativo y ejecutivo de la Alcaldía de Valera, para buscar la solución mas viable. Agregando que no se trata solo de pedir sino también de mejorar el servicio que presta el transporte publico

El presidente de la cámara municipal Rafael Torrealba enfatizó, “Queremos escuchar a los transportistas para buscar soluciones viables, sin perder de vista el contexto económico del país, que todos debemos de evaluar, como también es importante considerar al pueblo, al cual hay que consultar y debe de tener su representación en la mesa de trabajo”

Repuesta de los transportistas

Gerardo Zambrano Presidente de la Línea La Popular, señaló que este encuentro debió de haberse hecho antes, hemos solicitado a las autoridades municipales con 8 meses de antelación ser escuchados y es ahora cuando obligados por las circunstancias país lo hacen, decidimos aumentar el pasaje, ya que el transporte urbano como suburbano esta en crisis existencial para salir a trabajar.

Explicó que se utilizan 80 litros de gasolina en la mañana y 80 litros en la tarde, y nos surten de combustible subsidiado cada tres meses si es que hay o llega a la bomba. Trabajamos por la necesidad característica del pueblo llevar comida al hogar, no somos diferentes al pueblo, somos pueblo con una pequeña diferencia de ser servidores públicos, y aquí estamos en acatamiento del llamado de la comisión de servicios públicos. El aumento a 4,00 bolívares lo hacemos como una medida de emergencia.

Ante esta exposición el concejal Luis Manuel González de la Bancada Democrática, acotó que todos tenemos un fin que es el bien común para la ciudad de Valera, se trata de buscar un punto de encuentro, para tener un servicio de trasporte publico optimo, como autoridades del municipio no podemos aceptar unilaterismos, que puedan violentar las leyes del municipio, reforzando la propuesta de la mesa de trabajó “para ver si sale humo Blanco”.

Prioridades

Asimismo, el consultor jurídico de cámara municipal Orángel Ruiz, celebro la iniciativa del conversatorio entre las partes, señalando que la mesa de trabajo debe considerar todos los factores en juego siendo prioridad un aumentó del pasaje con justicia. Respetar al Adulto Mayor. Y entender que el suministro de gasolina no depende del municipio es competencia del gobierno nacional. Pidió a los choferes sincerar lo que han llamado estructura de costo, ya que este aumento inconsulto rebasa el salario mínimo mensual de los que menos tienen.

Denuncia

Sirvió este encuentro en el edificio municipal para que los presidentes de las líneas escucharan del representante de los Adultos Mayores algunas denuncias relacionadas con los maltratos verbales de que son objeto por algunos Ciudadanos del Volante.

Escuchar al pueblo

Llegado el mediodía el presidente de la cámara dio por terminado el encuentro, declarando en emergencia a la cámara municipal, inicio de la Mesa de Trabajó desde hoy a partir de las 2pm, y mañana martes se haría una sesión extraordinaria con los lideres comunitarios, pueblo en general para escuchar sus propuestas o soluciones ante este aumento de pasaje urbano.

