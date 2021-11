Continuamos activos

Estamos confirmando a la colectividad Boconesa que el Asic Boconó sigue cumpliendo su labor epidemiológica realizando las pruebas para el descarte del Covid 19, por lo que hacemos la invitación a toda la comunidad con el fin que acudan a nuestras instituciones en caso de presentar alguna sintomatología. De igual manera continuamos activos con la campaña de vacunación, en todos los sectores donde nos solicitan y en los consultorios populares que están funcionando activamente; al igual que en las parroquias, donde cumplimos la misma función preventiva.

El punto principal del Asic- Boconó y el HRR, al igual que el CDI Boconó – Aseguro el vocero de la salud – están activos con la primera y segunda dosis para inmunizar toda la población.

N o hay casos registrados

En cuanto a los casos que se pudieran estar presentando en algunas instituciones educativas del municipio Boconó, el Dr. Alejandro Barazárte reiteró que: Están evaluando y realizando las pesquisas, porque no está confirmado por las instituciones. No sabemos si la información que se maneja procede del sector privado, pero realmente notificados por el Asic Boconó, no hay casos registrados. Por eso nuestro llamado a la colectividad Boconesa para que cualquier persona que presente síntomas asociados al Covid 19, acuda directamente para nosotros realizar los cercos epidemiológicos que corresponden.

