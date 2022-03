Con presencia de los representantes de clubes del estado Trujillo, entrenadores, árbitros, atletas y féminas y la familia en sí del balompié regional, integrantes del Consejo Contralor, Consejo de Honor y directivos regionales, el presidente de la Asociación Trujillana de Fútbol, Óscar Linares, procedió a la presentación oficial de su memoria y cuenta, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2021.

La asamblea extraordinaria fue convocada para este martes 29 de marzo en el salón de reuniones en la sede del ente futbolístico regional y además de la entrega del informe económico, se procedió a informar sobre la programación correspondiente al año 2022, especialmente lo concerniente al calendario de competiciones en las distintas categorías.

Reunidos en familia

El doctor Linares, destacó a groso modo el trabajo realizado, una vez obtenido el triunfo de su fórmula en las elecciones del 20 de marzo del 2021, además de saludar y reconocer el trabajo de todo su equipo, del cual dijo sentirse muy orgulloso, al igual que con los clubes.

Informe limpio y claro

El Secretario General de la ATF, Frank Graterol Aparicio detalló todo lo realizado en la gestión correspondiente al 2021 con un trabajo audiovisual, donde destaca la capacitación de la Comisión de Árbitros en un curso On Line y práctico realizado durante el mes de enero. Desde febrero se comienza el camino con el nombramiento de la comisión electoral para el período 2021-2025. Primer paso para lo que sería la primera gestión de cuatro años del equipo encabezado por Óscar Linares.

Ese mismo mes de febrero se aprobó la memoria y cuenta del 2020 y de inmediato, con la aparición de la pandemia del Covid muchas cosas se paralizaron, sin embargo se pudo avanzar en otros importantes detalles.

También es de destacar la adquisición de la «guadaña» para la limpieza y corte de maleza en los distintos campos deportivos donde se practica la actividad en la localidad de Valera, el acondicionamiento deportivo para el trabajo de ligas y clubes.

En marzo comenzó la denominada «nueva era» de la ATF con la elección de las comisiones de trabajo y el dar legalidad a la nueva estructura directiva.

Así mismo el 20 de marzo se efectuó un hecho histórico con las elecciones para elegir la junta directiva correspondiente al ejercicio fiscal correspondiente al período 2021-2025. Igualmente se instaló paralelamente el proyecto PDF.

Las comisiones de trabajo de la nueva as estructura quedaron integradas con Neida Verde en la Comisión Femenina, Carlos Machado Comisión de Atletas, Alexander Terán Comisión de Árbitros, Carlos Lucena Comisión de Entrenadores, además de las comisiones o representantes ante la FVF con Carolina Moreno en la Femenina, Carlos Jaramillo en Atletas, Freddy Briceño de los Árbitros y Yoel Daboín de los Entrenadores.

Pandemia no detuvo el trabajo

Digno es referir que a pesar del receso obligado por la pandemia del Covid 19, los meses de Abril, Mayo, Junio lo y Julio tuvieron su actividad, resaltando el inicio del Torneo Invitacional «Fútbol Unido» y luego el Estadal desglosado con las disputas de la Copa de Oro y Copa de Plata.

En agosto el trabajo se mantuvo y de inmediato se dio inicio al Torneo Vacacional de Fútbol Sala, activándose además el interclubes que comenzó en ese mismo mes.

Cursos y Talleres

No faltó el proceso de capacitación y preparación de los entrenadores con cursos y talleres de actualización durante la gestión.

También en agosto se continuó con la organización de las copas de oro y plata. El día 31 fue el sorteo para estos eventos.

Sistema Comet cumpliendo la norma

Llegó septiembre y otro de los logros más importantes de la ATF lo significó la aplicación y ajuste al Sistema Comet para los clubes regionales (registro general). Sobre esta premisa se dictó curso a los representantes de equipos y la historia organizativa cambió para bien de todos. Un hecho histórico para el fútbol trujillano. La inauguración de las copas de oro y plata en el remozado «José Alberto Pérez» con una fiesta futbolística pocas veces vivida y el inicio de este magno torneo el día 29 de septiembre.

También en septiembre el fútbol se activó de cara a los Juegos Deportivos Nacionales con la presencia del campo y el fútbol sala.

Finalmente, el mes de diciembre de 2021 se dictaron par de cohortes dirigidas a los entrenadores categoría «C» con respaldo del Colegio de Entrenadores de Venezuela. Así mismo se abrió el Registro Nacional de Entrenadores para la Federación Venezolana de Fútbol. Todo un año de trabajo, se cumplió además con siete Asambleas Deportivas, 2 ordinarias y los talleres y cursos dirigidos a los oficiales de partidos, además de un sinfín de actividades y atenciones desde el seno de la ATF.

Aspecto competitivo

Resumiendo el trabajo desde el punto de vista competitivo, el informe refleja en sus cifras que durante la Temporada 2021, se realizó un total de 377 partidos, entre la copa de oro, copa Evolución y Torneo Adecuación. Así mismo durante todo el año se disputaron 751 juegos, 421 de ellos dentro del Sistema Comet.

Pero como para no dejar fuera los detalles importantes, se contabilizó un total de 1447 goles de los cuales 294 fueron para la categoría menor, sub 06 y 165 de la sub 20.

Gestión financiera y administrativa

Con los soportes y justificaciones de rigor, el balance general de egresos e ingresos correspondientes al ejercicio fiscal también fue presentado, un ingreso en base a estructura de costo para la campaña de un total de 5.075 dólares, mientras en los egresos y gastos se fijó un total de 11.537 dólares, lo que refleja que a pesar del déficit se cumplió la meta trazada y todo salió como se había planificado.

El doctor Óscar Linares ratificó que continuará gestionando toda mejora que en función del fútbol y sus protagonistas regionales pueda hallar nivel nacional y desde la FVF en su condición como uno de sus directores principales, defenderá lo nuestro porque esa es la meta, trabajar como equipo, abortando diferencias y polémicas, muy naturales en el deporte, pero a la final estar siempre hermanados con un solo objetivo común, el desarrollo integral de nuestro fútbol y el avance personal de todos quienes vivimos por el fútbol y para el fútbol.

Anunció varias gratas sorpresas para este año y tras reconocer de nuevo el trabajo de todos, pidió erradicar enfrentamientos y diferencias en favor de la unidad monolítica. Los clubes fueron exonerados para el año de la cuota anual de registro desde el baremo ATF.

Luego del respectivo derecho de palabra y recibir planteamientos y solicitudes de los presentes, Linares expresó de nuevo «Somos una familia y a pesar de alguna diferencia, creo que el diálogo es fundamental para resolver cualquier situación, siempre en favor de la unidad. Ninguna empresa tendrá éxito sin la unidad y el respeto mutuo, gracias a todos de verdad por su trabajo» finalizó el presidente de la ATF.

Por: Gabriel Montenegro