Eduardo Viloria/DLA.-

El pasado domingo se cumplió en el Complejo Ferial del Kilometro 12, parroquia El Progreso del municipio la Ceiba, la tercera asamblea de Bananeros, que estrecha los lazos de cooperación entre productores de bananas de los municipios La Ceiba y Sucre, tal como lo señala información de este gremio, que busca fortalecer la unidad, para poder proponer precios del producto, donde no sean los depositarios e intermedios los favorecidos, sino todos lo que tienen que ver con este producto, principalmente los productores.

Se ratificó en la Asamblea de Bananeros que el producto en su punto base es de 3 dólares la cesta de 21 kilogramos; anclado a la tasa Banco Central de Venezuela y 0,15 dólares el kilo en puerta de finca, habiendo la salvedad que la calidad, que conocen productores, intermediarios y distribuidores A y B puede variar el precio.

Uno de los acuerdos también importantes que tomaron los reunidos, fue la conformación Jurídica de la Asociación de Productores de Bananos de La Ceiba, que debe elegir los cargos de la junta Directiva del gremio, aprobar los estatutos y reglamento de interior y debates.

Los cargos a elegir son: Un Presidente; primer vicepresidente, segundo vicepresidente, un secretario, un tesorero jefe de comisiones y un delegado ante el Insai.

En la reunión se escucharan proposiciones sobre los cargos sugeridos, que puede cambiar si así lo decide la mayoría de la Asamblea de reunidos, que ha sido convocado para el mismo; Lugar Complejo Ferial del Kilometro 12, para el domingo 12 de junio a las 2 de la tarde.

Intervenciones realizadas en la reunión

El Concejal José Alberto Mendoza, productor de la Ceiba, dijo en la reunión, que los productores de Banano en los últimos años han sido los garantes de casi el 60 por ciento de los empleos de la zona, sin embargo en la actualidad no se puede seguir manteniendo la misma nómina, pues para mantener un obrero es necesario vender 20 cestas de cambur, inaudito que esto esté pasando, pero es la realidad, concretizo Mendoza.

Mientras tanto Deyvis Avendaño, señaló que en la actualidad la zona bananera está produciendo alrededor de 20 mil cestas semanales, no habiendo justificación para que un gremio como de los bananeros, esté en total abandono, por parte de los que deberían ayudarnos. Este es un gremio que no le duele al gobierno, no obstante ser una fuente de empleo bastante importante

Esperamos añadió Avendaño, que luego de organizarnos jurídicamente, seamos tomados en cuenta para futuros proyectos, que ayuden al desarrollo del estado Trujillo y Venezuela, en materia agrícola.

La pido a los dueños de depósitos, donde muchos no aceptan los reajustes que hemos realizado, que se pongan la mano en el corazón, que vean y oigan nuestros problemática y sepan que este ajuste es para poder seguir trabajando, que nuestras plantaciones siguen produciendo calidad, como lo merece los consumidores que nos favorecen con la compra, preciso Avendaño en su exposición.