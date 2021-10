José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

En esta oportunidad dialogamos con Arquímedes Valera, quien aspira ser Alcalde del municipio Valera, en principio nos dio a conocer un resumen de su vida personal.

Arquímedes Valera fue criado en la Floresta sector Puente Cano de la parroquia Mercedes Díaz, bajo el cobijo de una familia humilde y luchadora del día a día. Estudió en el Liceo Antonio Nicolás Briceño, culminando su bachillerato en el Liceo Ciudad de Valera, buscando trabajo para continuar su formación académica trabajó en la ya desaparecida Barbería Pierantozzi. En 1992 se gradúa en el INCE en el área de la producción de seguros, teniendo la oportunidad de laborar en la empresa de Seguros La Previsora por 15 años, donde empezó -según él- “esta noble carrera”. Tiene 28 años de experiencia en su especialización de corredor de seguros, casado, padre de dos hembras. Hoy día es un destacado empresario en el ramo de los seguros y explora el mercado de la venta de motos. Creyente en la democracia como sistema de vida social y gobierno de los pueblos.

Luego del cafecito, sentado en su butaca empresarial entramos en materia ¿Qué te inspira a ser alcalde del municipio Valera?

-Te cuento un poco del pasado para entender el presente, incursiono en la actividad política como consecuencia de mi actividad comunitaria por mejoras en el sector donde viví por muchos años (Puente Cano), fui candidato de AD, nominalmente, por allá en los años 97, 98, por la parroquia San Luis; para ese entonces gana Alí Quintero la Alcaldía de Valera, era el período de gobierno de Gílmer Viloria, esos fueron a “vuelo de pájaro”, mis inicios en la política, me separo de las filas de Acción Democrática por razones de índole personal, diría cierto desencanto.

Me dedico entonces a ejercer mi profesión empresarial como corredor de seguros, la preocupación por las mejoras del gremio me vinculan a Acoinva, y llego a ser su primer vicepresidente, durante nueve años formé parte de su directiva “hicimos un buen trabajo, logramos bastantes cosas tanto para Acoinva como para el empresariado valerano, no fui presidente por estar fuera de la oligarquía valerana”.

-Sigue Arquímedes- el tema político me hace ser activista de Voluntad Popular, llegando a asumir la coordinación de la campaña Capriles-Chávez; Capriles- Maduro. Siendo para ese momento jefe de Campaña del Gordito Calidad, José Karkom (+). Me preguntas qué me inspira a poner mi nombre para la Alcaldía de Valera, te digo que Valera, más que un político, necesita un gestor, un gerente con experiencia en gerencia privada aplicada a la gerencia publica, que sea capaz de aplicar la metodología empresarial a las políticas públicas, que tenga sentido y visión de servicio, que dé la posibilidad real a que el ciudadano tenga la atención efectiva para la solución de su reclamo.

Viene otro cafecito y de manera reflexiva, indica Valera: hay necesidad de buscar mecanismos de impacto, de cambios a favor del colectivo valerano, urge tener personas expertas en la aéreas municipales, o de competencia municipal, equipos de trabajo para solucionar problemas del ciudadano: agua, aseo, transporte alumbrado, seguridad pública; Valera es una ciudad sin parques recreativos, una ciudad oscura, descuidada, abandonada, necesita de una mano que le duela, la excusa no puede ser “no tengo recursos”. Afirma, es tener voluntad política, para hacer del municipio el mejor de todos; no se justifica el abandono en que hoy está la ciudad de Valera. “Sus gobernantes han visto la Alcaldía como trampolín político y de riqueza personal. No les importa ni les ha importado el pueblo valerano.”

¿Cómo lograr ese cambio de actitud hacia el municipio, enrumbarlo hacia el desarrollo?

-Para lograr, ese objetivo, hemos venido trabajando en la conformación de un equipo de profesionales, capacitados en la visión del desarrollo del municipio Valera, se logra impulsando, incentivado la creatividad de la gente, es necesario por ejemplo devolver el Ateneo a Valera, rescatar sus espacios de esparcimiento “algo insólito, la ciudad de Valera, la más importante del estado Trujillo, no tiene salas de cine”. Todo esto se puede lograr con proyectos destinados a las inversiones públicas, -reafirmó el candidato a alcalde que quienes han gobernado a Valera, lo han hecho con la visión del lucro personal y para sostenerse económicamente; sé que nos fácil gobernar pero me comprometo a ser el alcalde de todos y para todos, no de parcelas políticas o empresariales.

¿Qué propuestas concretas tiene Arquímedes a pocos días del 21N?

-En primer lugar gestionar nuevas inversiones con organismos que apoyen la gestión pública, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la ONU -internacionalmente- por ponerte un ejemplo, localmente establecer relaciones de reciprocidad con el empresariado valerano.

Podemos independizarnos de la hidrológica de Barinas para procurar resolver la crisis del agua, porque no tener un Instituto municipal del Agua, que junto con la gobernación maneje los recursos producto del cobro de este servicio que hoy se van a la arcas barinesas, tener equipos de mantenimiento y prevención, no hay razón que de 7 tanques de distribución solo funcionen 4.

Iluminar la ciudad, no cuesta tanto, pueden lograrse acuerdos con los empresarios para que asuman la iluminación de sus cuadras, se trata que bajo el mecanismo de alianzas modernizar a Valera, desde lo pequeño a lo macro. Aplicar las ordenanzas de manera consiente, lo que haya que revisar se hará sin agredir a nadie; llamar a la gente a invertir en el municipio. Otra meta en la mesa es la de rescatar la Zona Industrial, “eliminar la extorsión a los empresarios”.

Sobre el transporte público –dijo Arquímedes- debemos poner orden a la anarquía en la conducción política de este servicio, se trata de resolver este nudo gordiano, conjugando equipos gerenciales con los transportistas, usuarios y Alcaldía y establecer mecanismos del uso del poco transporte que aún queda, es buscar acuerdos mutuos en los ajustes de precios, es buscar alianzas internacionales para la dotación de unidades de transporte, es sanear la distribución de la gasolina.

Otra propuesta factible y necesaria es la revisión del salario del empleado público: haríamos un reingeniería de recurso humano, dándole valor a la meritocracia, al conocimiento, para mejorar los salarios, puesto que todos merecen un sueldo justo. No se trata de botar a nadie, todo lo contrario, se trata de ubicar a cada quien en su saber y competencia laboral.

Mensaje al valerano

Como mensaje final, Arquímedes Valera promete no defraudar a los valeranos cansados de tanta demagogia “roja rojita” e invita a los valeranos a votar, a no quedarse en casa, a votar de manera consiente, pensando en el municipio, ya basta de que las arcas municipales sean para mantener dos o tres familias que se han servido del poder ciudadano para su comodidad. Llama al valerano a votar por la manito este 21N.