El aspirante a la Alcaldía de Valera por la tarjeta de la MUD, Arquímedes Valera, presentó ante los medios de comunicación y representantes de la sociedad civil, su propuesta de plan de gobierno de cara a los comicios regionales y municipales del próximo 21N.

“Estamos obligados a gobernar con quien esté”, dijo el aspirante ante la posibilidad no solo de ganar la Alcaldía de Valera el 21N y tener que compartir gestión con Nicolás Maduro, sino también ante la probabilidad de que el chavismo pueda ganar la Gobernación de Trujillo, pero añadió: “Nosotros estamos seguros que viene el cambio para Trujillo”.

El aspirante de “la manito” explicó que en el eventual caso de ganar las elecciones, su equipo se ha propuesto trabajar en el período gubernamental 2021-2025 bajo siete ejes transversales:

Arquímedes detalló que serán siente las líneas de acción estratégica de su eventual gobierno municipal, dirigidas a atender:

En una actividad previa, dijo no estar dispuesto a trabajar con Nicolás Maduro y que los recursos que necesite su eventual gobierno municipal, los solicitará y gestionará ante organismos internacionales (como el Banco Interamericano de Desarrollo, ONG’s, embajadas, entre otros). Si esto es así. ¿Cómo cree que puede conseguir estos recursos si tal propuesta requiere el aval del Poder Legislativo, situación que en Venezuela aún está en disputa? Ante la incógnita de Diario de Los Andes el candidato Arquímedes Valera contestó: “creo que se mal interpretó lo que dije. Todos los alcaldes electos debemos trabajar con Maduro. Yo lo que dije es que si Maduro no quiere trabajar conmigo y nos ayuda, hay que buscar alternativas internacionales para financiar los proyectos de desarrollo y atención social que tenemos para Valera. Estamos obligados a gobernar con quien esté. Pero no podemos decir que somos alcalde de Valera y no hemos hecho nada porque no nos han bajado recursos (…) no tenemos complejos que los recursos que lleguen los ejecutemos nosotros u otra institución – así sea chavista – lo que nos importa es que se ejecute y beneficie a los valeranos”.