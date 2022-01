“Tapizar” a la ciudad de San Cristóbal y a Venezuela de murales, y con ello crear cultura y conciencia del valor del arte, es el sueño de Arlex Campos, un artista tachirense que se ha convertido en referencia nacional e internacional por la pintura de murales y cuadros con la técnica del Stencil, (pintando con una plantilla) para la cual tan solo necesita una pared y pintura en spray.

Los ojos de los venezolanos se posaron sobre este gocho nacido hace 27 años en Caneyes, municipio Guásimos, al realizar en el año 2015 un mural en el sector de la Unidad Vecinal, de la ciudad de San Cristóbal (capital del Táchira) en homenaje al capitán de la selección venezolana de fútbol, Tomás Rincón, quien también es nativo de esta tierra andina.

A partir de allí comenzaron ofertas de trabajo en los Estados Unidos, que lo llevaron a emigrar de su país en el año 2016. Desde ese momento ha realizado murales en Miami – Florida en homenaje venezolanos como: Simón Díaz, Miguel Cabrera, Edgar Ramírez, Deyna Castellanos, Marco Música, entre otros.

En Colombia realizó un mural a la deportista colombiana, Mariana Pajón, y ha participado en la pintura de más de 1400 metros cuadrados de murales en el municipio San Carlos, del Departamento de Antioquia – Colombia, en espacios que eran usados por grupos armados para enviar mensajes de guerra, por lo que es considerada la galería más grande de la localidad.

Con el muralismo ha llegado a Estados Unidos, Colombia y Venezuela, mientras que con la pintura de cuadros se ha expandido a Ucrania, Italia, Londres, y España, y en Latinoamérica en Argentina, Panamá, Colombia, Venezuela, México y Estados Unidos.

Uno de los primeros cuadros que pintó en los Estados Unidos fue en homenaje a la Virgen del Valle, el cual donó a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, en donde tienen todas las advocaciones de la virgen. Asegura que tiene mucho que agradecerle a esta advocación Mariana.

Pero el mayor éxito de su carrera, del que siente más orgullo, es el mural de Frida Kahlo, que realizó en el año 2018 en Wynwood, Distrito de Arte en Miami, el cual destaca entre sus publicaciones en redes sociales.

“Tapizar de arte”

Su sueño de tapizar a San Cristobal de arte en compañía de artistas internacionales, viene de parte de su aprendizaje en el exterior y de la necesidad de que la capital tachirense también esté en “el ojo del huracán”, pero como un punto de referencia artístico, de lo bueno, además como una inspiración para demostrar que el arte también es una profesión de la que se puede vivir, siempre y cuando sea valorada.

En diciembre de 2021 y parte del mes de enero de 2022, Arlex Campos se dedicó a restaurar el mural del capitán de la Vinotinto, Tomás Rincon, como parte de ese inicio de regalos que le quiere dar a la ciudad en donde sigue viviendo su familia, y fue allí cuando conversó con Diario de Los Andes.

Mientras realizaba la obra llegaban fanáticos de su trabajo a hacerle fotografías, madres con niños que sueñan con ser artistas, que tiene una afinidad al dibujo y a la pintura, y quieren saber qué deben hacer para lograrlo. Para Arlex, la dedicación es lo más importante, pues destaca que no importa cuántas veces te rechacen para ingresar a una escuela de arte, lo más importante es seguirlo intentando hasta lograrlo.

En medio de ese proceso de interacción con sus seguidores, el artista tachirense se colgó a niños en sus hombros para pintar con ellos, y les permitió vivir la adrenalina que deja la pintura para quienes la ejercen con el corazón.

Tenía tres años sin viajar a Venezuela, por la misma dinámica de su trabajo y aprovechó las navidades para encontrarse con su familia y reparar el mural. A pesar de estar en Miami, no deja de apoyar causas sociales en apoyo para quienes lo necesitan. En el inicio de la pandemia por COVID-19 rifó algunos de sus cuadros para comprar mercados y donar a las familias más necesitadas en Táchira.

“Desde niño aprendí en mi casa que debemos ayudarnos, hoy en día se ve mucho más por las redes sociales. Están su pro y sus contra, la mano derecha no puede saber lo que hace la mano izquierda, y un sinfín de cosas, pero al final todo eso resbala porque los objetivos se logran y es lograr sacar la mayor cantidad de dinero para poder hacer una mejor labor”, dice.

“No hay límites”

Para Arlex Campos no hay límites en el proceso creativo. Anteriormente hacía a mano los cortes de las plantillas para los murales, desde mediados de 2016 los trabaja con laser para no dañarse la mano. Aunque la mayoría de sus trabajos los ha realizado en pared o en lienzos, no se niega a probar en otras superficies, ya lo ha hecho en acrílicos.

“No hay restricción, cualquier reto es aceptable, aunque con los clientes siempre se busca la manera de tener libertad creativa. Hay clientes que piden el rostro de su hija, a veces no quieren que uno invente tanto y se hace igual algo bonito, pero me dan mucha libertad a la hora del trabajo”.

A los artistas les sugiere mantener la disciplina, porque sin disciplina nada se logra. “Si no hay disciplina se mata cualquier talento, o sea, el trabajo constante y ser disciplinado es lo que te apasiona en general, se logra mucho más. Sin disciplina el talento no tiene valor”, afirma Arlex Campos.