Héctor Rafael Briceño (CNP 14.130) Arianny Valentina Quevedo León (13) conocida artísticamente como La Flor de Boconó, ya está preparada para el Reto Festival que en homenaje a Rummy Olivo y Dámaso Figueredo (+) se realizará en Chichriviche estado Falcón y para lo cual requiere de recursos económicos con los que no cuenta, ya que su familia no dispone del dinero necesario para cubrir los costos de movilización y permanencia en la población de Chichiriviche, los cuales deben ser cancelados por cada participante.

Así lo dijo contando con la autorización de su Mamá Yeiny León, cuando la vimos que “A capella” (Sin acompañamiento instrumental y tampoco pistas), se estaba presentando recientemente en un conocido establecimiento comercial (Mueblería), donde sus dueños la contactaron a través de su promotor Reinaldo Morros quien desde un comienzo está ayudando para que la niña pueda asistir al evento que en homenaje a Rummy Olivo y Dámaso Figueredo, se estará realizando el venidero 16 de octubre.

Garantizar mi presencia

Por eso junto con mi familia estamos haciendo un llamado a las personas e instituciones que deseen colaborar conmigo porque al no contar con los recursos suficientes, no se puede garantizar mi presencia en el evento donde tengo un puesto que gané por mi actuación en eventos que anteceden el alusivo Reto Festival. Para mí y todos los que clasificamos para estar en este importante evento, constituye una oportunidad y para el estado Trujillo, modestamente hablando, representa un orgullo, al no quedar por fuera de la final. Toda colaboración cuenta, porque el compromiso es que tanto el viaje y la logística de los días que debemos permanecer en Chichiriviche, son gastos que debe cubrir cada participante o su patrocinador, pero al carecer de esto últimos y entre todos, tenemos que llegar a la tarima del Reto Festival en Chichiriviche, el sábado 16 de octubre.

También Arianny Valentina, La Flor de Boconó, estuvo en la Plaza Bolívar para con su espontaneidad característica y hermosa voz, homenajear el Programa Noche Boconesas del cual forma parte y que el pasado 21-S, cumplió 47 años de su creación, bajo la Dirección del Maestro Ignacio “Nacho” Barazarte. En el evento que fue agradecido por el elenco del cumpleañero programa criollo, le acompañaron: José Pineda, Yorfran y Claudio Fernández, quienes de esta forma han estado aupando la presencia de la niña en el referido festival de la canta nacional.

De grano en grano

La ayuda que reciba de todos ustedes, me estimulará para seguir adelante, porque sé de la gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros, muy consciente que mi presencia ya está siendo promovida a través de los medios de la región falconiana y trujillana.

“Por ello mi llamado para solicitarles el apoyo económico; agradeciendo de todo corazón a las instituciones, establecimientos comerciales y personas particulares, que me han colaborado, porque de grano en grano, alcanzaremos la meta. Elevo mis oraciones ante Dios porque estoy convencida que Él se lo retribuirá con vida y salud” Les recuerdo que mi pago móvil es el: 0134 04147286596 20051477.

dlahectorb@gmail.com