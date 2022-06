Cupertino (EE.UU.), 6 jun (EFE).- Apple presentó este lunes el iOS 16, su nuevo sistema operativo para iPhone, que ofrece una pantalla de bloqueo totalmente renovada y personalizable y novedades en la aplicación de mensajes, que permitirá entre otras cosas editar y borrar textos ya enviados.

El cambio más visible será la nueva pantalla de bloqueo, que ofrecerá multitud de opciones de diseño y la posibilidad de incluir «widgets» y actualizaciones en tiempo real.

En el caso de la aplicación de mensajes, Apple decidió responder a las repetidas peticiones de sus usuarios y permitir editar y borrar mensajes una vez enviados, así como marcar una conversación como no leída para recordar responderla más tarde.

El iOS 16 trae también mejoras al sistema de dictado por voz, a la aplicación de mapas -con más detalle y 3D disponible en varios países, incluida España- y a Wallet, con un nuevo sistema bautizado Apple Pay Later que permite financiar compras en cuatro plazos sin intereses.

Apple ampliará además las posibilidades para que los padres controlen el uso que sus hijos hacen del iPhone y ofrecerá una opción de privacidad pensada para personas en relaciones abusivas, que podrán dejar a la otra persona sin acceso a su localización o a claves compartidas, entre otras cosas.

También se pone al día la función «Live Text», que reconoce y digitaliza texto en fotografías y que ahora también podrá hacerlo en videos y se da la opción de extraer elementos de imágenes y usarlos en mensajes y otros contextos.

La empresa estadounidense dio a conocer además varias novedades en el sistema operativo de su Apple Watch, con avances sobre todo en su uso para deportes y para controlar ciertos problemas de salud.

La firma de Cupertino (California, EE.UU.) dio comienzo con este anuncio a su conferencia anual de desarrolladores WWDC, que tras dos años en formato virtual por la pandemia, se celebra en esta ocasión con un modelo híbrido.