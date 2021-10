José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

El abogado Antonio García, presidente de Cofedejuntas y de la Escuela de Vecinos de Venezuela y dirigente vecinal a nivel nacional durante más de 20 años, quien aspira ser Diputado por Lista como Independiente y de la Sociedad Civil, ante las presuntas declaraciones dadas por el también candidato independiente a la gobernación del Estado, José Hernández, las considera como un pre-delito de Noticias Criminis, al afirmar que no hubo auto robo con dineros para asuntos electorales como candidato a gobernador para ese momento y a la vez jefe de campaña.

Como se recordará, JG en declaraciones publicadas en este medio de comunicación, afirmó que dos delincuentes presuntamente se apersonaron y robaron en su hogar con pistolas en mano como es el abogado y exgobernador Hugo Cabezas y el exdirector de Seguridad Ciudadana Rubén Pérez; pero de manera inocente, por los nervios y miedo el señor José Hernández no denunció antes los Cuerpos de Seguridad, ni ante la fiscalía lo que de hecho y de derecho se convierte en un cómplices o cerebro de los actos de delitos, los cuales no prescriben; ya que eran dineros o recursos financieros para utilizarlos en campañas electorales.

Es lo que se desprende de sus declaraciones a aclaratoria ante una entrevista dada al DLA. Mencionó García que surgen algunas preguntas, ¿Será que dicho ciudadano no rindió cuentas de los gastos y entradas en su campaña electoral? ¿Será que dicho ciudadano no respetó el artículo 257 de la Ley Electoral, al violar el reglamento general de la Ley Orgánica de Procesos Electorales? ¿Será que dicho ciudadano no interpretó que todas esta violaciones traen consecuencias políticas, administrativas, civiles y penales?

Y de ser así podría este ciudadano ser inhabilitado para no participar en lo que falta de campaña electoral y pagar penalmente por estos delitos señalados. Esta situación de señalamiento directo a otros o a terceros de esta responsabilidad presuntamente de robo, debe aclararse por el doctor Hugo Cabezas como hombre público, como ex gobernador por el partido PSUV y aliados.

De igual manera el presidente de Cofedejuntas señaló que presuntamente el Señor José Hernández, expresó en el Diario de Los Andes, que los candidatos del G4, y de la Alianza Democrática, estarían utilizando en esta campaña electoral dineros ilícitos, provenientes del lavado de dólares, dineros extranjeros. Dineros de la ayuda humanitaria, para ganarle a los más débiles o lo que si cumplen con las normas electorales.

Es bueno -dijo García- aclarar que no toda la oposición, cae en este saco de acusaciones de Hernández, en estas elecciones del 2021, deben elegirse y votar por gobernadores, alcaldes, concejales, diputados, que sean nobles, honestos, humildes, sin manchas en su carrera política, de allí que hace el llamado a los líderes sociales, independientes de la sociedad civil y a los enemigos de la corrupción a rechazar a los políticos partidistas divisionistas, a los cogollos, a los habilidosos, a los compra tarjetas electorales, a los que utilizan la dedocracia, a los traficantes, a los politiqueros de oficio, de allí “propongo que sería útil y valedera una tercera opción para gobernar al Estado Trujillo; por lo tanto como Legislador por lista me siento comprometido colectivamente con los sectores más débiles, humildes, donde se fortalezca a la mayoría de los Trujillanos sin mirar el carné partidista y donde se pregone la unidad de los mejores, de los capaces de los integracionistas donde haya felicidad democrática», finalizó García.