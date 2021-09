Eduardo Viloria. Antonio Delgado, quien renunció recientemente a la militancia como Coordinador de Voluntad Popular en el municipio Sucre, por estar en desacuerdo con la decisión del mencionado colectivo político que dirige Yoni Toro a nivel regional, dirigencia que acordó participar en las elecciones del 21 de noviembre del presente año, considerando Delgado que no están dadas las condiciones para ir a las mesas a sufragar, porque el gobierno no da garantías de respectar la opinión ciudadana contraria a la posición del régimen.

Señalo esto, añadió el declarante, para que no se confunda nuestra posición de no participación, con de otros ciudadanos, que si irán a sufragar, todo de acuerdo al criterio que tiene cada persona de las elecciones del 21 de noviembre, que no compartimos, pero sin embargo respetamos esa decisión que tienen las personas sobre ese proceso a cumplirse el 21N.

Me forme con un criterio de respetar las decisiones que tomen las personas, así no coincidan con las mías, todo dentro de la libertad de pensamiento y acción que nos han enseñado desde niños, dijo Antonio Delgado al despedirse.