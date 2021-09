Luzfrandy Contreras/DLA.- Preocupados se mantienen los pacientes dependientes de diálisis en algunos centros del estado Táchira ante la llegada intermitente de vitaminas, hierro, ácido fólico y otros suplementos que fortalecen el sistema inmunológico de los mismos.

Aseguran que en algunos centros de diálisis estos suplementos no son entregados desde hace aproximadamente 4 meses.

Bernardo Salamanca tiene 73 años, es paciente con deficiencia renal, requiere tratamiento de diálisis por lo menos tres veces a la semana, motivado a este proceso registra una debilitación que solo puede ser suplementada con algunas vitaminas.

«No nos ponen las vitaminas y todo eso, uno se pone como un papel, pero ahí vamos, siempre estamos emproblemados con algo, hay veces que no se consiguen, pero no sé qué hay que hacer ahí, no sé, yo tengo que no me ponen las vitaminas desde hace más de 4 meses, uno necesita un hierro semanal al menos y tengo tiempo que no me ponen uno porque la máquina lo debilita a uno».