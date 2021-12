Al menos 38 niños, niñas y adolescentes habitan en dos de las casas abrigo que hacen vida en el estado Táchira. La Casa Corazones Nuevos, que se encuentra bajo manejo de la gobernación del estado y la Casa Abrigo Brisas del Torbes, bajo la vigilancia del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA-TÁCHIRA), encargado también de realizar los procedimientos de colocación familiar y posterior adopción.

Beatriz Mora directora de la casa abrigo Corazones Nuevos bajo la gestión saliente, en el que conviven solo niñas y adolescentes, explicó algunas de las complejidades que ameritan solicitar la colocación familiar y posterior proceso de adopción.

«Cuando nosotros llegamos encontramos 20 niñas, muchas tenían desde los 3 o 4 años en la casa abrigo, nunca habían sido colocadas, y ya con 16 años estaban institucionalizadas, por ello logramos presentar un programa que se llama ‘Familia de Crianza Corazones Grandes’, en donde se toma en cuenta a niñas mayores de 5 años y adolescentes», explicó Beatriz.

La mayor parte de familias que se acercan al IDENNA, acuden en busca de niños menores a 4 años, las listas son extensas. De allí nació la iniciativa de buscar alternativas.

¿Cómo es el trabajo de colocación familiar?

-«No es solamente captar a una familia para querer criar a una niña, hay que evaluar psicológicamente a una familia, capacitarla para tener una adolescente en este caso y el seguimiento y control de la familias con apoyo».

Primero las familias pasan las evaluaciones psicológicas y sociales, son capacitados por un equipo disciplinario y empieza el emparejamiento familiar, visitan a las niñas en la casa abrigo, luego empieza el proceso ante el tribunal, «nosotros no autorizamos para que estos padres puedan salir con sus hijas, es el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes a través de la Juez que tiene cada niña, ellas son las encargadas de revisar el expediente que se le envía desde el Instituto Tachirense de la Mujer, y ellos hacen las evaluaciones para que puedan pasar los fines de semana con su familia, hasta que ellos ya puedan permanecer en la colocación familiar, ese proceso consta de al menos 3 meses».

¿Luego de la colocación familiar en cuánto culmina el proceso de adopción?

-«El proceso de adopción lo lleva el IDENNA, nosotros solo nos encargamos de la colocación familiar, si la niña quiere y si la familia lo desea, luego de dos años aproximadamente puede solicitar la adopción. Nuestro proceso es lento, pero nosotros tenemos el seguimiento, la observación y planificación para que estas niñas estén en las mejores manos».

Para los padres en proceso de adopción resulta un poco «tedioso y extenso», así nos lo explicaron Epxon y Carmen, padres de niños en proceso de adopción.

En el caso de Epxon Finol, él y su esposa atravesaron dos pérdidas de embarazo, escucharon sobre la adopción pero no sentían la confianza de realizar un procedimiento de este tipo.

«Ya poco a poco fuimos informándonos y conocimos a personas que lo habían hecho, empezamos todos los trámites, nosotros no especificamos que queríamos, solo queríamos ser padres sea niño o niña, y Dios nos dio de regalo a Ángel», explicó Epxon.

¿En cuánto tiempo después de aplicar recibieron respuesta?

-«Nos llamaron a los tres meses de entregar los papeles y nos comentaron de Ángel, pero aparte de nosotros habían dos parejas que cumplían con los requisitos».

¿Les comentan sobre la historia del niño?

-«Si, Ángel fue abandonado y posteriormente llevado a una casa abrigo, no hay información sobre sus verdaderos padres, nos conmovió mucho y no dudamos en recibirlo, para ese entonces él tenía 12 meses según el examen forense, nos hicieron una cita para hacernos las entrevistas con los psicólogos y el fiscal. Después de una semana recibimos la llamada esperada, fuimos seleccionados, debíamos ir a conocerlo, cuando llegamos nos hablaron de la colocación familiar.

-¿Cuánto tiempo ha demorado el proceso?

-«Para realizar la colocación es un proceso corto, para poder realizar la adopción formal son aproximadamente dos años en los que debemos demostrar que somos aptos. El trámite es un poco largo pero entendemos que es por el bienestar de ellos».

¿Qué hace falta para culminar el proceso?

-«Ahorita nos piden nuevamente el papeleo, hacen un chequeo psicológico al niño y otro a nosotros, luego ya pasaríamos con el juez y allí nos dan la decisión, nos han dicho que para darnos los papeles por completo del niño se demora por lo menos un año más, lo complejo con Ángel es que no tienen precedentes del niño, no se sabe quienes son sus verdaderos padres».

En el caso de Carmen, quien prefirió omitir su apellido por cuestiones laborales, su hija llegó a su vida de una manera diferente. Luego de varios intentos fallidos de embarazo, su médico le explicó que era muy complicado procrear, un día, mientras laboraba, llegó a su lugar de trabajo una niña de 3 años, parecía vivir en la calle, de inmediato se enamoró, al cabo de unas horas su padre quien merodeaba por el sector llegó por ella, pidió ayuda para cuidarla y fue allí cuando le hablaron sobre el proceso de adopción, él aceptó y realizando todos los trámites pertinentes en los meses siguientes la pequeña pudo quedarse con Carmen bajo un poder que posteriormente tuvo que ser firmado por su biológica que no vivía en el estado.

Durante los años siguientes, la niña además de compartir con su nueva familia, debía tener contacto telefónico y presencial con sus padres biológicos, varios fueron los test psicológicos realizados durante ese tiempo, con la finalidad de conocer el estado emocional de la pequeña.

Luego de 4 años, Carmen comentó que se encuentran iniciando el proceso de colocación familiar, repite que el procedimiento ha sido muy extenso.

«Estamos en colocación familiar, tenemos como tres meses de haberla conseguido, quizás por la situación país se hace un poco pesado y engorroso, yo supongo que a veces pensando en la seguridad de los niños, pero también colocando tantas trabas lo hacen difícil, estoy en contra de ello, es bastante difícil, nosotros ya vamos a tener 4 años, y aún no podemos decir que tiene nuestros apellidos, sé que a estas alturas no me la van a quitar porque el proceso con ella ha sido diferente, yo tengo un poder donde los biológicos se declaran nómadas, y con eso he estado gestionando todo».

¿Qué hace falta para culminar el proceso?

-«La verdad no lo sé, siempre salen más trámites o cosas por hacer, hemos aceptado todo solo por ver feliz a nuestra pequeña, sus biológicos ya renunciaron a su potestad, ahora toca esperar que el Estado decida».

El pasado 17 de noviembre la pequeña cumplió 7 años, dice sentirse feliz con sus nuevos papitos, el proceso de colocación familiar la ha hecho muy madura, se desenvuelve de una manera extraordinaria a pesar de su corta edad.

