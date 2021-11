Solicitamos una entrevista a Angie Quintana, quien es la candidata a la alcaldía de Valera por el PSUV y demás fuerzas del Polo Patriótico, y ella accedió en forma humilde y cordial.

De inmediato le preguntamos: ¿Cuál es su visión de Valera?

-Bueno, entiendo que Valera nació como una comarca libre. Abierta al encuentro del mundo. Como pueblo de paso. Apartadero de caminos hacia diversos destinos. Morada de gentes venidas de otros pueblos del lar trujillano, de estados vecinos e incluso de otras nacionalidades.

Es decir, servía de punto de encuentro para el viajero que quería ir a Maracaibo, Barquisimeto o Mérida; la Valera que se había convertido en una importante ciudad comercial local, que poseía grandes potencialidades de erigirse en un gran centro comercial regional y nacional; la Valera poseedora de una extraordinaria actividad cultural, vio cómo su crecimiento urbano emergía de manera anárquica y deshumanizada; cómo su crecimiento económico era cada vez más desigual e inequitativo; cómo sus habitantes cada vez eran más pobladores que ciudadanos. La Valera que, desde los años sesenta del siglo pasado, se le definió como una ciudad pujante y progresista, desgraciadamente, se perdió con el tiempo.

Por ese origen pienso que ha llegado la hora de reflexionar y actuar a fondo sobre los graves problemas que hoy tiene la ciudad. No podemos seguir asumiendo frente a ellos una postura nostálgica, llena de pesimismo. Los valeranos han dado suficiente muestras de que cuando se proponen alcanzar un objetivo, por difícil y complejo que éste sea, lo logran.

La gravedad que han alcanzado nuestros problemas, sobre todo los servicios públicos como el deficiente suministro de agua y luz eléctrica; transporte público, la recolección de la basura, el ornato de la ciudad: para solo citar algunos, nos obliga a afirmar que estos no pueden seguir siendo enfrentados con paños tibios. Valera no resiste más promesas irrealizables.

¿Cómo cree usted deben atenderse esos problemas de los servicios públicos?

-Sencillo: En primer lugar, conformar un equipo idóneo desde el punto de vista profesional, cuya vocación y ganas de trabajar por la correcta y oportuna prestación de dichos servicios sea la máxima de cada uno. A la par, lograr con el apoyo del Gobierno Nacional y Regional el equipamiento necesario para tal fin, y nosotros a nivel de alcaldía garantizar el uso correcto y el mantenimiento permanente de los instrumentos de trabajo; léase procura, mantenimiento y reparación de las bombas de agua, tanto las del acueducto, como de los rebombeos, camiones compactadores de desechos sólidos, postes y luminarias para el alumbrado público, las unidades de transporte público, por citar algunos. Además de fomentar talleres en las comunidades para crear más conciencia sobre estos temas de servicios públicos.

En varias oportunidades e intervenciones suyas ha mostrado la intención de apoyar a los emprendedores, ¿cómo proyecta usted hacerlo?

-A mi juicio, este sector de la economía ha sido clave en estos dos últimos años. He conocido no menos de 150 emprendimientos acá en Valera, en los últimos cinco meses. Todos tiene un rasgo distintivo: las ganas de echar pa’ lante. De allí surgió la iniciativa del ensayo de Expoferia que hicimos en tan solo 72 horas y la gente respondió. Es por ello, que me he propuesto crear un fondo para el fomento y apoyo al emprendimiento, cuyo nombre apropiado ando buscando aún. Pero más allá del nombre, lo importante es que quiero concéntrame en el emprendimiento en materia de bienes, servicios y manufactura en general (vestido, calzado, alimentos, entre otros).

¿Qué le dices a los jóvenes, a las mujeres, a los campesinos?

Nuestros jóvenes han sido -a mi juicio- los más golpeados por la crisis económica. Su condición rebelde y soñadora lo ha hecho pensar que con irse del país (respetando las razones que cada quien haya tenido) resolverá sus problemas. Yo les digo que en Valera, cuando comencemos a desarrollar nuestro plan de recuperación económica, nuestra juventud tendrá razones suficientes para no irse, y los que se han ido, querer regresar. Soy de las que creo en el primer empleo para los jóvenes (más allá de las becas); por ejemplo, en los emprendimientos está una bonita oportunidad. Pero ese primer empleo no debe fomentar la deserción estudiantil. Nuestra juventud debe formarse cada día más. En áreas y carreras que necesite la Valera actual y futura. Quiero rescatar toda la infraestructura deportiva, y para el año próximo celebrar por todo lo alto, los juegos deportivos interparroquiales. La cultura también ha de ser un atractivo a nuestros jóvenes. Aspiro crear, junto al apoyo del Sistema de Orquestas, ocho (8) núcleos de la orquesta distribuidos en las seis (6) parroquias.

En cuanto a las mujeres, como bien recordarás, tuve la dicha de ayudar en la creación del Instituto de la Mujer del estado Trujillo, el cual dirigí durante cuatro años. Por tanto considero como estratégico la creación del Instituto Municipal de la Mujer, como lo ordena la ley, no solo para la orientación psicológica y protegerla contra el abuso y el maltrato, sino para darle herramientas teóricas y materiales para su definitiva liberación económica. También quiero crear el fondo para apoyar las iniciativas productivas de nuestras mujeres trujillanas.

Para nuestros campesinos, quienes como sabemos son los que producen los alimentos que consumimos a diario, generalmente a cambio de nada o casi nada, nos hemos puesto como meta recuperar y modernizar los sistemas de riego en estos cuatro años por venir. Apoyarlos irrestrictamente en cuanto al mejoramiento de las vías de penetración agrícola, en la adquisición de sus semillas, abonos, fertilizantes y demás insumos, así como también protegerlos de las conductas impropias que algunas personas inescrupulosas practican contra los productores del campo. Nuestros campesinos no piden más nada, y nos dan muchísimo.

Durante sus recorridos, ¿cuál ha sido el hecho que más le ha impactado?

-Caramba tantas cosas. Pero indudablemente los temas de atención inmediata han de ser reimpulsar con fuerza la Gran Misión San José Gregorio Hernández. Hacen falta muchas ayudas técnicas para nuestras personas con discapacidad, para nuestros adultos mayores. He planteado en nuestro plan de Gobierno y recuperación económica la creación de la Red de Farmacias Populares, para que las personas de escasos recursos adquieran sus medicamentos a precios muy por debajo del mercado. Ya que el fin de las mismas será el humanismo mas no el lucro. Ambos temas, tienen que ser complementados con una audaz producción aquí mismo en Valera, de toda la proteína animal que requiere nuestro pueblo para su alimentación balanceada.

¿Qué mensaje envía Angie Quintana a los comerciantes y empresarios valeranos?

-He venido insistiendo en que el sector comercio (desde que el mundo es mundo) y empresarial, han sido el motor de la economía, por excelencia. Les ofrezco de antemano toda mi consideración y respeto. Conozco muy bien el sector comercio y mi formación académica universitaria guarda perfecta relación. He subrayado en cada una de mis intervenciones, que todo lo que esté funcionando bien en la Alcaldía procuraré mejorarlo, lo que esté funcionando mal, lo corregiremos, pero lo que se esté haciendo fuera del marco legal vigente, lo erradicaremos de inmediato. Todo tiene que ser transparente. Trabajar con honradez no cuesta nada. Al menos así me lo inculcaron mis padres, en mi hogar. Que les extiendo mi mano amiga, para trabajar juntos por LA NUEVA VALERA. El respeto a la dignidad humana es una premisa ineludible en mi vida. En cuanto al tema impositivo, les aseguro que los mismos serán reinvertidos en la misma ciudad, porque Valera ha de ser hermosa, como hermosa es su gente.

En cuanto al desarrollo cultural, usted a expresado la intención de crear, con el apoyo del Sistema de Orquestas ocho (8) núcleos de la orquesta distribuidos en las seis (6) parroquias. ¿Cómo lo lograría si hoy el Ateneo de Valera ha sido convertido en Zona Militar, lo que desde ya cierra la puertas a toda iniciativa de los poderes creadores del pueblo?

-En primer lugar hay que averiguar a ciencia cierta qué fue lo que pasó con la entrega de estas instalaciones a la milicia, y posterior procurar una reunión con los representantes de Zodi y la Asociación de Ateneístas y buscar acuerdos de ganancia mutua, que el fin último sea la entrega del Ateneo al pueblo valerano y también usar esos espacios para la promoción de talleres productivos para los emprendedores.

Finalmente candidata: ¿Cómo quiere Ud. ser recordada por ese pueblo de Valera?

-Como aquella que los trató con respeto, con afecto, que no miró color, ideología o religión para atenderlos y escucharlos, con la equidad y justicia que debe tratarse a todo ser humano.

Muchas gracias Candidata por haber accedido a este intercambio de opiniones

-Al contrario Gracias a ti y a todo el personal del Diario de Los Andes.

José Rojas

jose.rojas@diariodelosandes.com

Fotos: José Dalton

