La aspirante del PSUV a la Alcaldía de Valera, Angie Quintana, presentó su propuesta de Plan de Gobierno de cara a los comicios del 21 de noviembre. En la cancha techada de Las Mercedes en La Floresta, dijo que quiere garantizar mejores servicios públicos a los valeranos, al “precio que establece la ley”.

En un discurso leído a los presentes, la abanderada de la tolda roja dijo que desea “gestionar la construcción de un nuevo Acueducto”. Sin embargo al ser abordada por el equipo de Diario de Los Andes, “aclaró”: “hasta los momentos vamos a recuperar las bombas que allí están, para reactivar y potenciar el Acueducto, eso fue lo que yo quise decir, que vamos a reactivar las bombas y vamos a colocar bombas nuevas (…) Aún no podemos construir un nuevo Acueducto, todavía no, eso es un proyecto de envergadura que la Alcaldía no puede accionar ni asumir”.

Al ser consultada sobre el anuncio del Fiscal de la Corte Penal Internacional de abrir formalmente una investigación al Gobierno de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de Lesa Humanidad, la candidata prefirió no responder. “No me quiero meter con eso”, dijo.

PROPUESTAS DE ANGIE QUINTANA PARA LA “NUEVA VALERA”

Conjuntamente con las 44 mil familias que habitan actualmente en el municipio Valera, generar procesos de participación, para alcanzar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Instrumentar estrategias sólidas junto a los valeranos para una nueva cultura de Administración Pública con el fin de alcanzar la máxima eficiencia, eficacia y servicio para nuestro pueblo. Trabajar incansablemente para garantizar el acceso al agua potable de manera permanente, a través de la distribución del vital líquido. Haremos las gestiones necesarias, para garantizar la distribución de gas licuado en los hogares. Optimizaremos los niveles de eficiencia del transporte público con el firme propósito de garantizar la movilidad de nuestra ciudadanía. Del mismo modo potenciaremos el terminal de pasajeros de nuestra Valera. Incrementaremos las unidades recolectoras de desechos sólidos y mejoraremos las condiciones de los trabajadores. Fortalecer y crear, como parte esencial de la nueva gestión, programas de alimentación para la población más vulnerable. Igualmente, se desarrollar un conjunto de acciones orientadas a promover prácticas deportivas a nivel parroquial, con el objeto de contribuir a la recreación y la masificación deportiva. En el área cultural, se fomentar la creación de 8 núcleos de la orquesta sinfónica infantil, con la finalidad de incentivar la educación y formación musical. Rehabilitar calles y avenidas a través de un programa de bacheo e iluminación en nuestras comunidades, con el fin de embellecer la Nueva Valera. Garantizar el mantenimiento continuo de nuestras áreas públicas como plazas, parques, canchas, espacios históricos-religiosos y turísticos. Como también los cementerios y mercados. Reforzar el desempeño en cuanto a las habilidades y destrezas de los trabajadores adscritos a la Alcaldía, accionando planes de formación y capacitación permanente para erradicar la concepción de “funcionarios públicos” dando paso a la concepción de Servidores Públicos; haciendo énfasis en la moral y ética pública. Apoyar a los agricultores, para la rehabilitación de los sistemas de riego, la adquisición de insumos agrícolas, el fomento de políticas de acompañamiento técnico. Así mismo apoyar a los productores de proteína animal, con genética y alimento balanceado, para garantizar una dieta adecuada a los requerimientos del pueblo. Fomentar y apoyaremos los nuevos emprendimientos, sobre todo en las áreas de bienes y servicios, fundamentalmente los sectores de alimentos, vestido, calzado y demás industrias manufactureras. Recuperar y crear nuevas empresas de producción familiar y unidades de pequeños y medianos emprendedores del Municipio para impulsar el desarrollo económico. Impulsar mecanismos que fortalezcan las relaciones comerciales con los empresarios, comerciantes y trabajadores de la economía popular, con el propósito de generar condiciones de respeto mutuo construyendo una sana convivencia; consolidando planes de acción y un sistema de cobro de impuestos justos y equilibrados acorde al marco jurídico vigente.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Alexander Viloria