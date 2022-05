Andrea Montilla es una modelo venezolana oriunda de Caracas. Además de ser profesional en las pasarelas es creadora de contenido y empresaria. Desde hace cinco años reside en los Estado Unidos. La joven de 22 años, comentó que cada día trabaja con esfuerzo y dedicación, para materializar sus sueños y continuar cosechando éxitos dentro y fuera de su país.

Mencionó que desde muy pequeña se sintió atraída por el mundo de la belleza y la moda, pues su madre, tía y hermana, también son modelos. “De pequeña veía a mi hermana quería ser como ella”.

Se cataloga como una joven luchadora por sus sueños: “Siempre sueño en grande, considero que si lo tienes en tu mente es porque lo puedes lograr. Soy una persona alegre, extrovertida y muy familiar”, señaló.

Andrea, quien formó parte del programa Portada’s en un segmento de moda- transmitido por Venevisión, ha participado en importantes campañas publicitarias a nivel nacional e internacional, la más reciente fue a principios de año en un comercial para Toyota en Dallas, EE.UU. También ha estado en múltiples videos musicales.

La tiktoker venezolana desfiló por primera vez en New York el año pasado y trabajó con el diseñador Anthony Rubio. Este año estuvo en el West New York Fashion Week, donde tuvo la oportunidad de desfilar para Diana Mahrach, Luis López y Panzai.

Actualmente, es la directora en Dallas, Texas, del concurso de belleza Mexicana Universal USA, donde la ganadora será la nueva candidata para representar a México en el Miss Universo. La dirección general de este certamen está bajo la tutela de la Miss Universo 1991, Lupita Jones.

“Creo que Lupita Jones y Marie Llanos, (Directora de Licencias Estadales) vieron mi pasión por el modelaje, por la belleza, por los certámenes y eso es importante porque si te gusta todo eso sabes que vas a hacer un buen trabajo”, dijo sobre el cargo que ocupa en la organización.

Además, Montilla cuenta con su propio negocio el cual tiene por nombre “Aisha Studio”, donde hace que las mujeres luzcan más bellas luego de realzar sus cejas. Espera llevar este proyecto a todas las ciudades de Estados Unidos.

La modelo caraqueña se considera una mujer empoderada, trabajadora, que hace todo lo que este a su alcance para lograr sus objetivos profesionales, sin dejar a un lado sus metas personales.

Aconseja a las jóvenes que quieren adentrarse en la industria de la moda que «al comienzo nada es fácil. Aconsejo que colaboren con fotógrafos, acepten propuestas, uno al principio quiere tener ganancia de eso, pero hay que recordar que estamos iniciando y hacer colaboraciones nos servirá de experiencia».

Migrante soñadora

Con esfuerzo, trabajo, constancia y dedicación, está latina está viviendo su ‘sueño americano’ hecho realidad, luego de llegar a suelo norteamericano y trabajar en áreas que no eran su campo. Nunca se dió por vencida y por supuesto no dejó a un lado sus ganas de triunfar y le dedicaba con pasión el poco tiempo que le sobraba de sus actividades diarias para materializar lo que es hoy en día: modelo reconocida internacionalmente y empresaria.

«Después de graduarme en Venezuela, decido emigrar hacia los Estados Unidos. Al llegar a este país totalmente nuevo para mí, confieso que fue aterrador ya que no sabía hablar inglés y eso era algo que me aterraba y que también me impedía comunicarme o hacer cosas que quería. Pero a medida que fui trabajando y teniendo amigos que si hablaban el idioma eso me fue ayudando bastante a ir desarrollándolo.

Estuve en muchos trabajos, como warehouse, restaurantes, construcción y muchas cosas más», expresó con orgullo la venezolana radicada en los Estados Unidos.

Por: Reynaldo Dávila / Instagram: @reynaldo_davila7/ Fotografía: Prensa Andrea Montilla