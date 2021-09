De dónde sale el financiamiento para las obras que está realizando Freddy Bernal en el estado Táchira, se preguntó este viernes 17 de septiembre el candidato a la Gobernación del Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Fernando Andrade, a quien le preocupa que no se esté haciendo Contraloría, ni revisión de la procedencia de estos recursos, que están usando desde la tolda roja para promoverse en medio de la campaña electoral para el 21 de noviembre.

Andrade recordó que en cuatro años que Bernal pasó usurpando funciones en el “desprotectorado” no realizó trabajos de recuperación de la vialidad, no invirtió para mejorar los servicios públicos, no alumbró, no mejoró plazas, ni canchas, pero una vez es electo candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) se comienza a ver el uso de los bienes del Estado para promoverse.

“Hemos podido palpar la necesidad de cada uno de los 29 municipios en los recorridos que hemos venido haciendo casa por casa. En todos los sectores populares del Táchira vemos como el odio, la inclemencia y el desprecio de los que hoy nos gobiernan se apoderó de nuestras comunidades. Nuestra vialidad está en extremo abandono, calles totalmente huecas, con fallas de borde mortales, colectores rotos, a lo que se le suma el colapso de los servicios públicos la falta de agua, energía eléctrica, gas doméstico, la escasez de gasolina”.

Manifestó que a menos de 70 días de las elecciones regionales y municipales es que los representantes del gobierno de Nicolás Maduro se dieron cuenta de las carencias que tiene el Táchira.

“Vemos con alta preocupación que los recursos que se están manejando a través de esta figura que no existe del destructor del Táchira, que ha venido a convertir lo legal en ilegal, y lo ilegal en legal, parecieran no tener contraloría, ni una explicación clara de dónde provienen. Los que están usando los recursos del Estado para hacerse campaña no tienen una fuente de financiamiento clara, quisiéramos saber si esos recursos que se invierten en el estado Táchira, que gracias a Dios se dieron cuenta de las necesidades a 70 días de las elecciones, vienen por financiamiento legal o si son de las trochas ilegales y del control absoluto del combustible”, expresó.

Fernando Andrade recordó que cuando fue alcalde del municipio Michelena tenía que rendir cuentas ante la Contraloría General de la República, ante la Contraloría del estado, debía cumplir con un protocolo de contratación de obras públicas. “Se tenía que instalar una valla que dijera el monto de la inversión, la fuente de los recursos y el ingeniero responsable residente y quién contrataba la obra”, agregó.

“Jamás los tachirenses caerán en la trampa política de esa secta que forma parte la gente del Psuv, quienes han traído la miseria a los venezolanos. Los tachirenses darán voto castigo en las elecciones del 21 de noviembre. Con votos desalojaremos a Freddy Bernal y a la que traicionó a la democracia”, afirmó Andrade.