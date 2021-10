Ante el retiro de los contenedores que fueron instalados en febrero del año 2019 como obstáculos para impedir el paso vehicular sobre el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica al estado Táchira con el Departamento Norte de Santander – Colombia, el candidato a la Gobernación del Táchira por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Fernando Andrade, hizo un llamado a las autoridades nacionales para que no hagan de esto un show político y abran el paso comercial y peatonal por los tres puentes.

“Vivimos con alegría la posible apertura de la frontera de nuestro estado Táchira, la frontera más viva de América Latina, pero nuevamente repudiamos el hecho abominable que durante seis años los socialistas de Venezuela nos han hecho vivir cerrando y cercenándole el derecho a los venezolanos y al pueblo de Colombia, que somos dos pueblos hermanos. El pueblo del Táchira no se come las mentiras del señor Freddy Bernal que hoy se presenta como un angelito, cuando ha sido él quien ha generado la zozobra, la persecución, y el cierre de la frontera, nosotros no vamos a caer en sus cuentos de salvador, porque han sido ellos los que le parten las piernas al pueblo y pretenden resarcirse entregándole las muletas para que después les den las gracias”, expresó.

Destacó que la idea no es ver solamente el retiro de los contenedores, sino la reapertura de los tres puentes internacionales que comunican a Venezuela y Colombia por el estado Táchira, a través de un paso comercial, peatonal y vehicular, como era hace seis años, pues destacó que a partir de allí es donde se generó la destrucción de la economía fronteriza, que afectó también la producción nacional.

Fernando Andrade los exhortó a clausurar las trochas que ha sido el espacio para los negocios del gobierno durante años. “Quisiéramos ver que no solo retiren los contenedores, sino que se reabran los tres puentes internacionales, pero junto a eso que de una manera firme y seria se clausuren las trochas que ha sido el negocio del régimen en los últimos años”, manifestó Fernando Andrade.