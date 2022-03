Luzfrandy Contreras/DLA.- Para algunos tachirenses el aumento salarial estimado en medio Petro o 126 bolívares más pago de Cesta Ticket, proporciona una efímera felicidad en el bolsillo del venezolano, que observa con alegría un aumento de 7bs a 126bs, no obstante, en un estado donde el uso del peso colombiano se ha convertido en prioridad, un aumento de bolívares no alcanza a satisfacer las necesidades básicas en sus hogares según manifestaron.

«Viendo la diferencia de 7bs a 126bs se ve muy grande, pero vemos cómo está la situación económica, todo se maneja en moneda extranjera, pesos y dólares, y pues es insuficiente para un grupo familiar. Los sueldos deberían ser en divisa extrajera, porque con esos bolívares solo podemos adquirir pocos artículos«, afirmó Óscar Osorio, ciudadano tachirense.

Por su parte Karina Méndez, ama de casa, explicó que tan solo 10 artículos de bajo costo podrían ser adquiridos con este sueldo decretado a nivel nacional. «No me parece, todo está tan caro, imagínese dónde va alcanzar ese dinero para comprar todos los alimentos, no me parece, como ama de casa solo podría adquirir 10 artículos y los más económicos, más nada, no se puede, se debería establecer un aumento mínimo de USD $200, porque de verdad no alcanza el dinero», expresó.

La preocupación que invade a ciertos ciudadanos es el alza de productos de la cesta básica, teniendo en cuenta los aumentos salariales decretados anteriormente, algunos artículos duplicaron su costo, comparan esta situación con algunas posturas que se pudieran ejecutar por parte del sector productor o empresarial.

«Me parece injusto, porque con este aumento, el incremento de los precios en algunos productos también se va a observar, siempre ha sucedido eso cuando hay un aumento, a la final el gobierno no aumenta nada. Todo está por las nubes, 170 bolívares no es nada, aquí lo que vale es el peso y el dólar, se debería dolarizar el país para que todo lo paguen en pesos o dólares y así la gente se vea más ayudaba», manifestó Antonio Suárez, tachirense.

Otra de las solicitudes más repetitivas por estos ciudadanos encuestados es el cambio de moneda para realizar el pago a los trabajadores, comparan el precio de combustible el cuál es cancelado en dólares, mientras el salario se mantiene en bolívares. Otros expresaron que al habitar en el estado Táchira y permanecer tan cerca de Colombia, se deberían tomar alternativas comparativas con el sueldo que devenga un trabajador en el vecino país.

«Este aumento no alcanza ni para cubrir el 10% de la canasta alimentaria, estamos en una situación crítica y lo que están buscando es que el pueblo se levante para reclamar sus derechos, porque no hay otra razón de ser, lo necesario sería colocar el mismo sueldo colombiano para equilibrar la situación», argumentó Geremias Márquez.

Así mismo Delquis Vanegas, comparó el precio del combustible con el valor del salario recibido. «Eso no nos alcanza para nada, no alcanza ni siquiera para la gasolina, aquí hay que dolarizar, definitivamente dolarizar para que nos pueda alcanzar».

Lo que si es cierto, es que esta noticia del aumento salarial no fue tan bien recibida entre los trabajadores. Esperaban que el ejecutivo nacional, pudiera realizar una mejor revisión entre gastos y salario para de esta manera solventar las principales necesidades.

