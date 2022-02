Luzfrandy Contreras/DLA.- Incremento en la «piratería», casos de ultraje, robos y revisiones extenuantes por parte de organismos de seguridad, son parte de las denuncias que han recibido las autoridades del terminal de pasajeros en la ciudad de San Cristóbal, capital del Táchira, desde la toma de su gestión.

Como parte del operativo de seguridad que ejecutará la alcaldía del municipio San Cristóbal, estará el seguimiento a los vehículos que prestan su servicio de transporte de manera informal dentro y en los alrededores del puerto terrestre. Desde el mes de diciembre, transportistas que cubren rutas a la frontera han denunciado esta situación que ha generado pérdidas económicas en su gremio.

Silfredo Zambrano, alcalde del municipio capital, afirmó que así como se supervisará a estos presuntos trabajadores informales, también realizarán un seguimiento en algunos sectores denominados «terminales paralelos».

«Vamos a ir donde supuestamente hay terminales paralelos, donde hay transporte pirata, no puede ser que una persona que ha trabajado por muchos años de manera organizada tenga que aguantarse esto, vamos a ir además a donde supuestamente funcionarios de seguridad bajan a los pasajeros incluso por más de tres horas, tenemos coordinación con el ministro Hipólito Abreu en esta situación porque, aquí tiene que haber un orden», informó el burgomaestre.

Sentenció además que ejecutarán parte de algunos controles de seguridad en el interior de este puerto terrestre, con la conformación de brigadas caninas antidrogas y antiexplosivos dirigidos por la Policía Nacional Bolivariana, Policía Estadal y Guardia Nacional, para de esta manera ofrecer un resguardo continuo y una revisión a los pasajeros antes de salir a su destino, evitando de esta manera los controles por largas horas en las alcabalas o puntos de control, siendo esta una de las denuncias más repetitivas.

«Se evaluará con los diferentes organismos de seguridad que las personas que vengan aquí y sean revisados no lo revisen así de esa manera tan abrupta y duren 2 o 3 horas en las alcabalas, esas cosas no las vamos a permitir, es un atropello que usuarios vengan de viaje y duren en revisión por horas, cuando ya hay una supervisión acá con perros antidrogas, antiexplosivos, no vamos a caer en lo mismo, eso lo conversaremos con el comandante de la ZODI y de la REDI», afirmó.