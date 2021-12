En sesión solemne, el Concejo Municipal de Valera formalizó la juramentación de Angie Quintana como alcaldesa de Valera. En el acto legislativo asistieron en pleno los 5 concejales del chavismo y los 4 de la oposición, además del Gobernador del estado – Gerardo Márquez – y autoridades civiles que se congregaron en el Foro Bolivariano de Valera, junto a un nutrido número de simpatizantes.

En su intervención, Quintana afirmó que con su gestión se comienza a construir la “octava colina de Valera, la colina de la esperanza”. “Es la colina que no obliga a tratar mejor a nuestra gente. Debemos devolverle a nuestra comarca el don de ciudad que siempre tuvo y nunca debió perder”.

La alcaldesa se comprometió a hacer todo lo que esté a su alcance para no defraudar a los valeranos que la eligieron y a los que sufragaron por otras opciones. “Jamás traicionaré su confianza (…) Nuestro gobierno será un gobierno de soluciones, y eso no lo lograré sola, lo lograremos todos juntos, con nuestro Gobernador Gerardo Márquez de la mano”.

En su discurso, Quintana envió un mensaje de conciliación y respeto a los 4 concejales de oposición que integran el órgano legislativo local. “Les reitero mi mano amiga, yo no soy mujer de conflictos, soy una mujer de diálogo, ustedes y yo renunciemos a nuestras ideologías políticas y estoy segura que siempre lograremos la concordia. Valera nos necesita a todos”.

Enfatizó que durante su campaña electoral se comprometió a construir una nueva Valera, por lo que la solución de los problemas no tiene espera. “En nuestra gestión estimularemos y apoyaremos el surgimiento, desarrollo y consolidación del emprendimiento. Trabajaremos con los respectivos órganos públicos y privados de la región para convertir al municipio Valera en una zona económica estratégica”.

La mandataria municipal adelantó que diseñará un amplio plan de políticas sociales que atienda con el mayor rigor, las necesidades, exigencias y anhelos de todos los que necesiten apoyo gubernamental. “Con constancia, dedicación y esfuerzo lo lograremos. Nada es imposible de alcanzar si hay coordinación”.

La alcaldesa informó que en los primeros cien días de gobierno empezarán en embellecer las plazas y demás espacios públicos, por estar ya en época decembrina, y atender el problema del agua. “En enero nos viene un trabajado duro, extenso en cada parroquia para comenzar a solventar el cúmulo de problemas que tenemos”.

EL ATENEO DEBEMOS DÁRSELO A LA ASOCIACIÓN QUE TIENE QUE SER

Al ser consultada por Diario de Los Andes sobre la situación del Ateneo de Valera, Quintana comentó: “ahorita se está rescatando lo que es el Ateneo de Valera, pero aún no me he sentado con lo que es la organización que lo está tomando en este momento, pero sí lo voy a retomar porque esto tiene que ser para la parte cultural, tenemos que rescatarlo para dárselo a la asociación que tiene que ser y poder nosotros allí atender a nuestra gente con sus actividades culturales”.