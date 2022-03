De las fallas de servicios públicos que afectan al estado Táchira no se escapa el municipio Seboruco, ubicado en la zona de montaña de la entidad. Su alcalde, Luisnel Guerrero, denunció en entrevista con Diario de Los Andes que los encargados del servicio pasan cobrándolo, se llevan las bombonas y tardan hasta tres meses en despacharlo.

Destacó que diariamente recibe entre cinco y diez denuncias por las fallas en este servicio, pues quienes no tienen acceso se ven obligados a cocinar con electricidad y ante los constantes cortes de energía eléctrica que están afectando a la entidad andina, deben acudir a la leña, lo que está causando daños en las vías respiratorias, sobre todo de niños y adultos.

“Tengo una denuncia que dice que tienen niños especiales y abuelitos a los que el humo de la leña les cae mal. Me escriben que en la comunidad de Menorica, aldea Santa Filomena pagaron el gas hace más de un mes y nada que aparece. Estas son denuncias constantes. También me escribieron que en el sector Alto del Niño pagaron el gas y las bombonas no llegan”.

Aunque la administración anterior tuvo a su cargo la distribución del gas, la gasolina, y todo lo que estuviera relacionado con el gobierno nacional, desde que llegó Luisnel Guerrero a la alcaldía son otros los encargados. Acotó que estas personas ejercen presión política y revanchismo a la hora de ofrecer el servicio.

“Un señor del sector El Llanito me decía: hermano, porque voté por ti, ahora no me quieren vender el gas. A eso hemos llegado. Yo le he escrito al director del Despacho del Gobernador, al doctor Belisario, para hacerle posición a las denuncias que estamos recibiendo”, dijo, al destacar que desde la Gobernación del Táchira le han abierto las puertas a todos los alcaldes para que tengan comunicación directa y puedan denunciar lo que ocurre en sus localidades.

Comentó quienes despachan se quedan con los cilindros y el dinero, por lo que una familia que tiene un solo cilindro no puede resolver por otra parte, y dependen del vaivén eléctrico para cocinar.

Gasolina

Sobre el despacho de gasolina, el alcalde del municipio Seboruco, indicó que durante las últimas semanas ha estado fluyendo, sobre todo desde que comenzaron a cobrar a precio internacional, pues anteriormente, con el despacho a precio subsidiado los listados se prestaban para discriminaciones.

“Hubo semanas en qué fluyó la cosa muy bien, hubo semanas en que no asignaban placas para Seboruco, y eso empezó a complicar el panorama, pero en los últimos días ha vuelto a mejor. No me quiero imaginar cómo es donde sigue siendo subsidiada, porque donde es subsidiada es un mecanismo de control de quienes manejan la gasolina en el municipio, a veces ni siquiera de la Mesa de Combustible estadal, a veces son los del municipio quienes se encargan de amedrentar y chantajear a la gente. En Seboruco manejaron la gasolina con chantaje, con amedrentamiento, por eso la gente el 1 de noviembre votó por una opción diferente”, expresó.

El alcalde Luisnel Guerrero hizo un llamado a las autoridades encargadas de la distribución del gas doméstico en la entidad, para que se le busque una solución a la crisis que están enfrentando en el municipio.