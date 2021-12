El Alcalde electo del municipio Urdaneta; José Leocadio Carrillo, afirmó a los medios de comunicación que quienes tienen en su poder las tarjetas de los partidos políticos, deberían ser asesores de las nuevas generaciones que también quieren progreso para Venezuela, desarrollando sus propios proyectos y no sólo seguir lineamientos.

Carrillo insistió que la división de los factores opositores no ayuda en nada. Instó a la unión de todos los que desean un cambio en el país. “Aquí me declaro como independiente, siempre lo he sido así”.

El pasado 21 de noviembre, José Leocadio Carrillo consiguió el apoyo de 7 mil 769 votos (59.69%) para convertirse – luego de 20 años de dominio chavista – en el nuevo alcalde del municipio Urdaneta (estado Trujillo) respaldado por la tarjeta de la MUD.

“Estamos tomando el camino de la política, haciendo un trabajo desde hace 8 meses en lo que se conoce como reconocimiento del municipio y fue aceptada nuestra propuesta representada prácticamente por independientes a quienes la tarjeta de la MUD les dio la oportunidad. Estamos asumiendo la responsabilidad como elegidos. Más que ganar la Alcaldía de Urdaneta, la estamos rescatando, al igual que al municipio. Sabemos que más de 20 años en manos del gobierno anterior (chavismo) a nosotros se nos presenta algo difícil, pero con mucho honor porque tenemos un buen equipo, no tenemos temor en asumir nuestras responsabilidades”.

Carrillo afirmó que su campaña electoral se caracterizó en no descalificar a los demás candidatos, tampoco en promesas descontextualizadas sin saber con lo que se iban a conseguir en la administración municipal saliente. “Aún estamos levantando las actas de transición, investigando el inventario de los bienes públicos: ¿Qué hay? ¿Qué no hay? Nos contenta que la gente lo que quiere en estos momentos es ayudar. Uno de los proyectos que tenemos es definitivamente la autogestión. Esta es una zona agrícola, comercial, turística y estamos prestos, damos los primeros pasos y los empresarios y productores están dispuestos a ayudar”.

REUNIÓN DE PRODUCTORES

El alcalde informó que este miércoles se dará la primera reunión de agricultores de Los Andes con los concejales y alcaldes de los municipios Pueblo Llano, Santo Domingo y Mucuchíes.

“Es un red que vamos a convertir allí para ir gestionando los precios justos que se ha perdido, constituir cooperativas y atender el tema del combustible. En Urdaneta tenemos dos bombas de gasolina y hay parroquias que están muy lejos de éstas, y es todo un sacrificio para los productores surtirse de combustible. Conversaremos con el General de la Zodi para ver cómo canalizamos el llevar el suministro de gasolina a cada parroquia. Eso lo abordaremos este miércoles, así como el tema de las semillas y los insumos, eso es lo que necesita el productor, materiales para trabajar, vías de penetración óptimas y que nos dejen trabajar (…) vamos a ir donde tengamos que ir, hablaremos con quien tengamos que hablar, estamos dados a eso porque la producción que genere Urdaneta no solo es para el municipio, sino para Venezuela”.

LA PREGUNTA

El equipo periodístico de Diario de Los Andes pulsó la opinión del Alcalde de Urdaneta en relación a los resultados electorales del 21N, donde distintos análisis hablan del impacto que tuvo la división de la oposición y de la necesaria unidad para mejorar resultados electorales en venideros procesos comiciales. Esto dijo el mandatario local a la dirigencia regional y nacional de la oposición:

“La visión que enrumba para el comienzo de una Venezuela bonita depende de la organización de cada partido, y también sentir la presencia de que el que tiene la oportunidad (de ganar) hay que dársela. Hay partes fundamentales de los entes de partidos que han pasado por varias décadas y que no les han dado la oportunidad a la juventud, para que también desarrollen sus propios proyectos y no solamente seguir lineamientos sino que también tenemos el mismo empeño que tienen ellos de seguir avanzando hacia una Venezuela bonita (…) esas personas que tienen esas tarjetas (partidos) deberían ser asesores de aquellas generaciones que queremos progreso para Venezuela. La división no nos ayuda en nada, es momento de unión y de fortaleza. Aquí me declaro como independiente, siempre lo he sido así, sí con asesorías de algunos partidos políticos”.

Por: Alexander González

IG: @AlexGonzalezDigital

Fotos: Henner Vieras