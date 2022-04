A pesar de haberse planteado, y hasta ser parte de sus propuestas de gobierno, el encontrar una solución en beneficio de los comerciantes informales y a los que sí pagan los impuestos, sin menospreciar el trabajo de nadie, desde la Alcaldía de Alberto Adriani, demarcaron los puestos para el “comercio emergente” bloqueando vidrieras y hasta las puertas de acceso a los locales comerciales establecidos, por años convirtiendo a la calle 3 de El Vigía, en el estado Mérida, en un mercado persa, donde las aceras pasaron a ser veredas, obstaculizando además el tránsito de vehículos.

La denuncia realizada por Mafalda Berardini, comerciante afectada, a través de su perfil en la red social Instagram @YoSoyVigia, señala el incumplimiento de la palabra dada por Lisandro Segura a los comerciantes, así como su actitud de no atender a quienes acuden a él para buscar soluciones, dejar en visto a quienes le escriben, e ignorar los hechos.

“Pretenden resolver un problema, creando otro más grande, pues en reiteradas oportunidades los camiones de carga que atienden locales que pagamos los impuestos, han tenido percances con los puestos, ya que no dejan espacio para el paso de vehículos, maniobrando y arriesgando la vida y bienes, tanto de buhoneros como de los choferes que se ven en problemas por la irresponsabilidad de la Alcaldía” explicó a Diario de Los Andes, Mafalda Berardini.

“Lamentablemente pareciera ser más de lo mismo de la anterior gestión, donde la Incapacidad e Ineptitud han sido la constante” señaló la comerciante, quien además se refirió al cambio de actitud dado por el actual alcalde, pues “cuando por años fue presidente de la Cavisur y hacía su campaña política través de los medios de comunicación, atendía a todos y era un fuerte detractor de las malas políticas que regían al Vigía. Ahora no atiende, se hace el que no se entera, no da respuestas y aplica las mismas malas políticas que los gobiernos anteriores.”

Mafalda Berardini, se mantiene a la espera de por lo menos “alguna señal de humo” desde el despacho del alcalde Lisandro Segura, para tratar el tema y obtener respuestas donde el respeto a los comerciantes, formales e informales, se ponga de manifiesto, reiterando “Lisandro conteste mis mensajes telefónicos. Ud. tiene mi número.”

@YanaraVivas SNTP 6961/CNP 16770

.