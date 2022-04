Colmado de fe en la participación de la Santa Eucaristía, y con el respaldo del pueblo, el alcalde Yohanthi José Domínguez Santeliz, presentó el balance de gestión de sus primeros 100 días de gobierno municipal, tal como se había anunciado para este viernes 8 de abril en pleno espacio abierto hacia la colectividad carachense, el alcalde Domínguez junto a su esposa Yosberli Briceño, su señora madre Aura Santeliz, directores de las distintas áreas de servicio público y con el pleno cuórum de concejales de la Ilustre Cámara Municipal, así inició su alocución respecto a lo que han venido realizando en pro de un pueblo que lo eligió para resolver las necesidades del municipio Carache.

Comenzó el alcalde, señalando “No son los 100 días del alcalde, es 100 días de reconstrucción del municipio, un trabajo que se está haciendo por el beneficio de todos, es el pueblo completo que está rindiendo cuenta ahora de lo que se ha podido hacer en 100 días de gobierno, seguimos comprometidos para continuar trabajando, el cambio se ha visto en poco tiempo y ejemplo de ello es todo lo que se ha recuperado, como las ambulancias que están al servicio de los habitantes, cuando no existía ni una en funcionamiento y en estos 100 días se han reparado tres las cuales en estos últimos meses han sido aproximadamente 200 los traslado que se han realizado a los distintos centro de salud del estado Trujillo”.

El corregidor Domínguez, dio a conocer detalladamente a todo el conglomerado el antes y después de lo que encontró en la alcaldía del municipio Carache, como ambulancias totalmente abandonadas sin cabinas y de carro de paseo, unidades de transporte sin cauchos (Ruta Social), camiones cisternas con piezas totalmente dañadas, vías de penetración con más de 16 años sin darle un mantenimiento, siendo estas en su mayoría de acceso agrícola, sistemas de acueductos, con más de dos años sin funcionar como el caso de Puente Villegas, de igual forma el de Loma de Bonilla, con sus sistema de bombas colapsadas, así como también el de la Morita, todo esto lo más relevante que puede observarse sin mencionar entre otros desmanes que se encontraron en la Alcaldía del Municipio Carache.

“Hay mucho por hacer, no critiquemos trabajemos juntos, a pesar de que me niegan el gasoil y la gasolina para atender la necesidades de un pueblo, aun así con todo esto, aquí estoy dando la cara a un pueblo, a mí no me van a dejar mal con mi gente, les voy a cumplir porque confían en mí, por eso estoy aquí y seguiré ya que hay chaperudo para rato, faltan muchas cosas por hacer y la vamos a lograr en nombre de Dios. Todo ha sido colaboración y agradecido también estoy con todos los que hicieron posible el renacer de los carnavales y el día del campesino, podemos seguir avanzando y recuperando todo lo que nosotros deseamos con Dios de la mano”, así finalizó el alcalde Domínguez.

