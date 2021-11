La toma del Ateneo de Valera, hace 10 años, primero, por el ex alcalde Temístocles Cabeza y el movimiento político Tupamaros, pasará a la posteridad como la peor “metida de pata” que hayan hecho los grupos políticos oficialistas en los últimos 20 años…Cuando hablo de “metida de pata”, me refiero a lo que me dijo un ex miembro y fundador de los Tupamaros:

“Alfredo, nos equivocamos con lo que hicimos con el Ateneo. Pensamos que íbamos a construir un gran movimiento cultural local más poderoso, de mayor referencia, de lo que hicieron en la Cuarta república, todo resultó en un estruendoso fracaso. Convertimos el Ateneo en una vulgar pulpería, donde se vendían cauchos, aceite, baterías, y algo más”…

Oportunidad de oro…

El ex alcalde de oposición, Karkon (Q.E.P.D.) tuvo la gran oportunidad para devolverle a la ciudad el Ateneo de Valera, lamentablemente los compromisos políticos con concejales afectos al movimiento Tupamaros y al PSUV, impidió que este corregidor hiciera historia como el alcalde que se amarró los pantalones y devolvió a la ciudad su gran casa de la cultura…

La botaron de jonrón…

La alcaldesa Iroschima, el síndico procurador municipal y el silencio cómplice de los concejales, al entregarle al Zodi, en comodato, las instalaciones del Ateneo. ¿En qué cabeza cabe entregar algo que no es de su propiedad? …También el alcalde más gris que haya pasado por Valera, como fue la señora Iroschima, tendrá su puesto en la historia local, por el desprecio más bestial hacia la Valera cultural.

El General sí tiene quien le escriba…

Y han sido los artículos de opinión por el Diario de Los Andes, redes, prensa nacional e internacional, que se han referido a la barbarie cometida por la alcaldesa Iroschima, al conceder al mundo militar, lo que es un Patrimonio Nacional de la Cultura…Creo que el General no se esperaba tanta y tanta opinión pública junta rechazando este vil atropello, a lo que el poeta Aquiles Nazoa llamó “Los Poderes Creadores del Pueblo”…

Y fue el Ateneo de Valera, 55 años atrás, que recibió de todo corazón a nuestro inolvidable Simón Díaz… Fue el Ateneo, hace 22 años, el que le abrió las puertas a Chávez para compartir con la ciudad sus propuestas de redención social… Fue el Ateneo, el que le dio cobijo al cantor Alí Primera, en 1973, para que su canto se escuchara por vez primera en nuestra comarca…Fue el Ateneo que dio albergue, hace 45 años, a los movimientos de solidaridad con Nicaragua y El Salvador, devastadas por crueles dictaduras…

Y fue en el Ateneo, donde los presos de la cárcel de Trujillo, venían a mostrar su hermoso teatro penitenciario…Fue, el Ateneo de Valera, por donde pasaron miles de niños, adolescentes y jóvenes, de nuestras barriadas populares que se formaron en teatro, danzas, música y artesanía…Fue en el Ateneo, donde nuestras comunidades, por vez primera en sus vidas, podían disfrutar de Festivales mundiales de Teatro…

Fue en el Ateneo, donde miles y miles de jóvenes valeranos recibieron sus títulos como bachilleres de la República… Estamos en tiempos donde se habla tanto de los pobres, fue el Ateneo de Valera, en “Domingo de colores”, donde la muchachada de nuestros barrios humildes, esperaban ansiosos que llegará ese día de algarabía, para llenar el auditórium y disfrutar de tres horas de alegrías, como quizás nunca las habían sentido en sus vidas…

Y fue el Ateneo de Valera, el que abrió sus puertas a los grupos de la Cultura Popular para que allí se desarrollaran talleres, encuentros, entre la Federación de Centros Culturales, que coordinaba quien esto escribe y la Fundación Nacional de la Cultura “Churuata”, que aglutinaba un gran movimiento cultural popular de todo el país…

71 Años del Ateneo de Valera

Hacía tiempo que en el Estado Trujillo no se veían tantos sentimientos de solidaridad dirigidas a una institución, como ha sido el caso de nuestro Ateneo…Pienso, que los militares que allí se instalaron, no se asesoraron bien, o pusieron en práctica la soberbia del poder, en relación a que esta es una institución privada, no pertenece a ninguna Alcaldía, no la construyó ningún gobierno, sus terrenos fueron comprados y construida su edificación, con el aporte generoso de la sociedad civil valerana, hace 71 años…

El Ateneo está en la calle…

El alma ateneísta no se puede apagar con estos vientos de maldad…Seguiremos en la calle con nuestro accionar cultural… Buscaremos espacios en las iglesias para compartir con lo hermoso de nuestros coros musicales navideños… Daremos vida cultural a lugares como la sede de Acoinva, para disfrutar de muestras pictóricas y poéticas, parecido al homenaje realizado recientemente al gran artista quebradeño, Adhemar González…

En el auditórium de la Sociedad Anticancerosa, gracias a sus directivos, realizaremos inolvidables encuentros artísticos con nuestros artistas y creadores de todo lo hermoso que acompaña a nuestra cultura popular…En plazas y parques disfrutaremos “Domingos de colores”, como en los mejores tiempos del “Ateneo de ayer” …

Habrá espacios para la sana conversa entre los parroquianos, para recordar lo bueno y lo divino de nuestra querida Valera…Seguiremos conectándonos al mundo del desarrollo humano, con los ricos aprendizajes de los videos foros que iniciamos, gracias al Dr. Eladio Muchacho, con figuras mundiales de la inteligencia emocional, como el biólogo Vignolo, y otros que se van sumando a este intercambio de saberes…

Siempre hacia adelante…

La Red Internacional de Psicología Positiva, realizó una encuesta mundial, vía internet, a mil personas de mucho éxito y grandes logros en lo espiritual y emocional. La pregunta fue: “Diga usted, en tres palabras que fue lo que más influyó en sus éxitos personales”. La repuesta unánime, fue… “Siempre, hacia adelante” …Así haremos con el Ateneo de Valera, ¡Siempre hacia adelante!, con el espíritu de Dios que nos acompaña. Amén.

.