Caracas, 14 mar (EFE).- El diputado opositor venezolano José Gregorio Correa aseguró este lunes que son los líderes electos por votación popular «los únicos» que pueden representar al país en un proceso de diálogo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

«Los alcaldes y los gobernadores son los únicos que hoy le pueden exhibir al país que tienen votos y esos son los que pueden decir quiénes y cómo hacerlo (el diálogo). Quienes no tienen votos no pueden ser los que se sienten a conversar. Hoy alcaldes y gobernadores son los que le pueden dar a Venezuela la representatividad», aseveró Correa en declaraciones a la prensa.

El parlamentario insistió en que cualquier proceso de negociación debe «ser entre todos» y que antes de reiniciarlo se deben procurar negociaciones internas dentro de quienes forman parte de la oposición venezolana.

«En la medida en que demostremos que somos capaces de conversar entre nosotros, en esa medida el país nos va a dar la confianza que tanto le reclamamos», dijo.

Además, el diputado celebró el acercamiento entre Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela y agregó que estas conversaciones deben incluir también a la Unión Europea (UE), pues, a su juicio, «la UE tiene intereses de que el tema de Venezuela se arregle con diálogo, no se arregle con sanciones, no se arregle con bloqueo, no se arregle con invasiones».

La Casa Blanca confirmó el pasado lunes, 7 de marzo, el viaje de una delegación estadounidense de alto nivel a Caracas que se reunió con Nicolás Maduro.

El objetivo fue sostener encuentros con el Ejecutivo venezolano sobre «seguridad energética» y abordar la situación de los seis exdirectivos de Citgo (filial de la petrolera estatal venezolana Pdvsa) detenidos en Venezuela, uno de los cuales ya fue liberado, tras el encuentro entre esta delegación y el presidente venezolano.

Luego de la reunión con la delegación estadounidense, Maduro anunció también la decisión de «reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional» con «todos los factores políticos» del país, si bien no detalló si esa resolución implica retomar la mesa de negociación con la oposición que fue suspendida en octubre pasado.

El Gobierno venezolano y la oposición acordaron la mesa de negociación en México en agosto de 2021, pero está suspendida desde octubre, tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro.

