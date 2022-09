Entre las acciones nacionales que desarrollan los diferentes trabajadores universitarios, ante el retraso por el pago del bono vacacional, se encuentra el llamado a reincorporación laboral tres días después de la fecha prevista para el normal inicio de las actividades laborales, correspondiendo a la Universidad de Los Andes para el día 29 de septiembre, informó Maydoli Villegas, secretaria de organización de la Asociación de Empleados de la Universidad de Los Andes, AEULA, adaptándose cada institución su propio calendario establecido.

“Tal como se planteó en agosto, nos reincorporaremos a nuestras labores descontando los días de retraso en el pago del bono vacacional. Este retraso fue de tres días, por tanto, los afiliados a AEULA, nos reincorporaremos el día jueves 29 de septiembre” explicó Maydoli Villegas.

Aclaró Villegas, los grupos de trabajo que cumplen tres días, por ejemplo, lunes, martes y miércoles, se reincorporaran el siguiente lunes. Mientras que, quienes cumplen miércoles jueves y viernes, se incorporaran el día previsto, es decir el jueves.

Sobre la situación legal de la solicitud de eliminación del instructivo Onapre, expuso Villegas, la respuesta dada por el tribunal al responder que el mismo “no existe” es cierto, pues se trata del “instrumento financiero” aceptando se cometió un error legal al no darle el nombre que realmente tiene, por ende, no se puede derogar lo que no existe legalmente. Villegas lamentó la persecución ordenada contra quienes solicitaron la anulación del instructivo.

Así mismo, el pasado 21 de septiembre, representantes de FETRAESUV, educación básica, junto a los jubilados y pensionados, realizaron otra jornada de protesta ante la vicepresidencia de la república contra los bajos salarios, la aplicación del instructivo financiero de la Onapre, la vulneración sistemática de los derechos laborales progresivos de todos los trabajadores públicos, así como exigiendo que las pensiones se ajusten a la realidad económica del país.

Para finalizar, Villegas invitó a los afiliados a AEULA a estar pendientes de los próximos llamados a jornadas de protestas pacíficas que se realizaran en todo el país, afirmando “con el sentido de pertenencia no se lleva comida a nuestros hogares.”

Foto archivo de Yanara Vivas.

Yanara Vivas SNTP 6961 /CNP 16770

