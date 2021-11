Este martes, el Aeropuerto Mayor Buenaventura Vivas mejor conocido como Santo Domingo, reinició operaciones comerciales, las cuales se mantendrán de manera permanente desde Táchira hacia Caracas y Margarita.

La información la dio a conocer el candidato a la gobernación del Táchira, Freddy Bernal, desde el mismo aeropuerto, a donde arribó en el primer vuelo de Conviasa que tocó la pista de terminal aéreo, tras más de dos años de paralización por la pandemia.

Según el vocero oficialista, el aeropuerto fue reactivado gracias al alto porcentaje de personas vacunadas en la región andina, y ahora será un punto de partida para los turistas procedentes de Colombia que quieren venir a San Cristóbal y viajar a Margarita a realizar turismo.

Explicó que por ahora se tiene previsto la habilitación de dos frecuencias semanales hacia Caracas y Margarita, por lo que se espera una movilización de 1200 personas a través del principal aeropuerto del Táchira.

Bernal recalcó que con la movilidad aérea se tiene planteada la activación de una ruta turística de Moscú – Margarita – Táchira como parte de los acuerdos que Venezuela adelante con la República de Rusia.

Con relación a la expectativa que existe entre los trabajadores del aeropuerto por el tiempo de operatividad del terminal aéreo, Freddy Bernal aseguró que: «si el aeropuerto de abrió, se abrió permanentemente».

Comunicó que ahora autorizarán los vuelos al aeropuerto de La Fría e irán avanzando para brindar un «cariñito» a los aeropuertos, en vista que tenían dos años sin mantenimiento y sin ingresos, por tanto, manifestó que necesitan de inversión del gobierno para acondicionarlos.

En cuanto al aeropuerto de San Antonio del Táchira, dijo que éste tiene el cruce de tres tipos de corrientes de viento, motivo por el cual es complicado desde el punto de vista de la aeronáutica.

«A mí me gustaría porque permitiría una mejor movilidad en la zona de frontera, pero no me atrevo a decirlo», expresó.