Desde las primeras horas de la mañana se observó la presencia de votantes en los distintos centros electorales de la capital del Táchira, pero no se hicieron grandes filas ni concentraciones humanas a las puertas de estos recintos, mientras que la ciudad estuvo marcada por la soledad a lo largo del día.

En centros de votación emblemáticos como el liceo Simón Bolívar se aprecia escasa presencia de votantes, y a diferencia de otros procesos, no hubo colas a las afueras del lugar, tal y como se aprecia en las gráficas.

Otro aspecto que resaltó fue que la mayoría de electores eran de adultos mayores, esta vez la juventud no fue la que protagonizó la contienda, al menos en la ciudad de San Cristóbal.

Otro aspecto que definió la jornada a mitad de la mañana fue una lluvia constante que se extendió hasta pasado el medio día, lo que pudo haber frenado – en parte- el ánimo de salir d casa a votar.

A mitad de tarde no se conoce con exactitud el nivel de participación electoral, datos extraoficiales señalan que la cifras en el Táchira, refieren menos de un 40% de participación antes de las tres de la tarde.

Un centro de votación que recoge gran parte de los votantes de la zona de Barrio Obrero, el Cristo Rey como más de 3 mil electores, lució una pequeña cola de ciudadanos al inicio de la mañana, Marino Gelvys sufragó en el lugar y dijo a Diario de Los Andes que el proceso le pareció sencillo y rápido: “pasé de una vez y voté por quien tenía que votar, por nuestra Venezuela”, señaló.

Hice comida para todos

Otro elector que dio ejemplo de ciudadanía pero que más allá de su deber, fue Luis Eduardo Dueñas, quien llegó muy temprano al centro electoral Cristo Rey y encomió el proceso por lo rápido y organizado, según su apreciación.

Dueñas, no sólo fue a cumplir su deber ciudadano, dijo que se levantó muy temprano e hizo café y unas arepas, “lo que me alcanzó la plata que tenía y se lo traje y le di a los soldados, a gente de las mesas y eso, que a veces no pueden comer en estos días de elecciones”.

El padre Benjamín

El sacerdote de la Iglesia El Ángel de Barrio Obrero, fue entrevistado luego de ejercer su derecho al voto en la escuela Pedro María Morantes, en tal sentido señaló: “le sorprendió que no había nadie esperando cuando llegué, pero era temprano. El proceso me pareció sencillo, pero yo como tengo problemas de vista le pedí a la presidenta de la mesa que quién me podía ayudar porque no veía bien y le dije, vota por quien yo te diga, que veo poco pero veo el voto, ella me dijo que era una persona honesta”.

Finalmente, sostuvo el padre Benjamín García que se debía cumplir con ese derecho ciudadano y envió una bendición a todo el pueblo venezolano a fin de que sus decisiones le den bienestar al país.