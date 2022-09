Zulma López / DLA.- Tras conmemorar los 81 años de fundación del partido Acción Democrática, los militantes de esta organización política en el Táchira, realizaron una actividad en la casa del partido ubicada en el centro de San Cristóbal.

La dirigencia blanca llegó desde diferentes municipios del estado, para conmemora un aniversario más de la organización partidista que en el Táchira tiene como secretario general al diputado del Consejo Legislativo, Miguel Reyes.

Tras culminar la misa oficiada por el párroco de San José Obrero, Gustavo Alvarado, el secretario seccional del partido blanco, enfatizó que a Acción Democrática, no la divide nadie, «AD es una herramienta de lucha, no la divide nadie, nuestro compromiso es con la gente y el que no quiera luchar con la gente no puede estar en AD», expresó.

Reyes precisó que Acción Democrática y sus líderes, están dispuestos a entregar lo que tengan que entregar en las calles de Venezuela y del Táchira, para lograr que Venezuela cambie y la única manera de cambiar es a través del proceso político del 2024, cuando tengan que escoger al presidente de la República.

El secretario seccional de AD en Táchira, le restó importancia a los problemas internos del partidos y dijo que esa situación es subalterna en relación al problema de hambre y miseria que viven los venezolanos.

Reyes recordó que Acción Democrática es el tercer partido más viejo de América Latina y manifestó que aun cuando se dice fácil son 81 años de un recorrido lleno de triunfos y reveses , «pero siempre con el objetivo fundamental por el cual nació está organización política, su naturaleza de luchar por los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana y en ese caso de la sociedad tachirense, hoy el balance que presentamos nosotros, en medio de la crisis más profunda que se haya conocido en la historia republicana de nuestro país, es un resultado positivo», afirmó.

Durante la actividad partidista, la militancia del partido blanco estuvo acompañada de representantes de diferentes gremios, dirigencia de otras organizaciones políticas de la oposición y de los alcaldes de los municipios Libertador, Andrés Bello y Libertad.

.